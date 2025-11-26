फैमिली मैन के जेके इन थ्रिलर सीरीज में भी आ चुके हैं नजर, एक की 8.5 है IMDb रेटिंग

खोज- परछाइयों के उस पार

खोज- परछाइयों के उस पार एक ओरिजनल वेब सीरीज है। यह एक सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। सीरीज में शारिब हाशमी वेद खन्ना का किरदार निभाते नजर आए हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है। इस सीरीज का एक ही सीजन आया है जिसमें कुल 7 एपिसोड्स हैं।