फैमिली मैन के जेके इन थ्रिलर सीरीज में भी आ चुके हैं नजर, एक की 8.5 है IMDb रेटिंग

Hindi Newsफोटोमनोरंजनफैमिली मैन के जेके इन थ्रिलर सीरीज में भी आ चुके हैं नजर, एक की 8.5 है IMDb रेटिंग

Sharib Hashmi OTT Series: फैमिली मैन का सीजन 3 रिलीज हो चुका है। अगर आपको सीरीज में शारिब हाशमी पसंद आए तो हम आपको शारिब हाशमी की दूसरी थ्रिलर सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो ओटीटी पर मौजूद हैं। 

Harshita PandeyWed, 26 Nov 2025 12:46 PM
1/7

द फैमिली मैन सीजन 3

द फैमिली मैन का सीजन 3 आ चुका है। सीजन 3 को भी दर्शक खूब पसंद आ रहा है। इस सीजन में भी शारिब हाशमी, मनोज बाजपेयी और प्रियामणि जैसे एक्टर्स ने फिर वापसी की है। सीरीज में शारिब हाशमी के किरदार को काफी पसंद किया जाता है।

2/7

शारिब हाशमी और मनोज बाजपेयी

शारिब हाशमी सीरीज में जेके तलपड़े का किरदार निभा रहे हैं। उनके इस किरदार को तीनों सीजन में काफी पसंद किया गया है। द फैमिली मैन सीजन 3 के रिलीज के बीच हम आपको शारिब हाशमी की दूसरी थ्रिलर सीरीज के नाम बता रहे हैं।

3/7

खोज- परछाइयों के उस पार

खोज- परछाइयों के उस पार एक ओरिजनल वेब सीरीज है। यह एक सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। सीरीज में शारिब हाशमी वेद खन्ना का किरदार निभाते नजर आए हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है। इस सीरीज का एक ही सीजन आया है जिसमें कुल 7 एपिसोड्स हैं।

4/7

द ग्रेट इंडियन मर्डर

लिस्ट जियो हॉटस्टार पर मौजूद सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर है। यह एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। सीरीज में कुल 9 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है। सीरीज में शारिब अशोक राजपूत की भूमिका निभाने आए थे।

5/7

36 डेज

लिस्ट में सोनी लिव की सीरीज 36 डेज भी शामिल है। यह एक एरोटिक थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है। सीरीज में शारिब विनोद शिंदे की भूमिका में नजर आए हैं।

6/7

असुर 2

लिस्ट में साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज असुर 2 भी है। इस सीरीज में शारिब लोलारक दुबे की भूमिका में नजर आए थे। सीरीज जियो हॉटस्टार पर मौजूद है। सीरीज के दो सीजन में कुल 16 एपिसोड्स हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।

7/7

मर्डरबाद

लिस्ट में जियो हॉटस्टार पर मौजूद फिल्म मर्डरबाद का भी नाम शामिल है। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.2 है।

