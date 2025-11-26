फैमिली मैन के जेके इन थ्रिलर सीरीज में भी आ चुके हैं नजर, एक की 8.5 है IMDb रेटिंग

द फैमिली मैन का सीजन 3 आ चुका है। सीजन 3 को भी दर्शक खूब पसंद आ रहा है। इस सीजन में भी शारिब हाशमी, मनोज बाजपेयी और प्रियामणि जैसे एक्टर्स ने फिर वापसी की है। सीरीज में शारिब हाशमी के किरदार को काफी पसंद किया जाता है।
शारिब हाशमी सीरीज में जेके तलपड़े का किरदार निभा रहे हैं। उनके इस किरदार को तीनों सीजन में काफी पसंद किया गया है। द फैमिली मैन सीजन 3 के रिलीज के बीच हम आपको शारिब हाशमी की दूसरी थ्रिलर सीरीज के नाम बता रहे हैं।
खोज- परछाइयों के उस पार एक ओरिजनल वेब सीरीज है। यह एक सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। सीरीज में शारिब हाशमी वेद खन्ना का किरदार निभाते नजर आए हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है। इस सीरीज का एक ही सीजन आया है जिसमें कुल 7 एपिसोड्स हैं।
लिस्ट जियो हॉटस्टार पर मौजूद सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर है। यह एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। सीरीज में कुल 9 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है। सीरीज में शारिब अशोक राजपूत की भूमिका निभाने आए थे।
लिस्ट में सोनी लिव की सीरीज 36 डेज भी शामिल है। यह एक एरोटिक थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है। सीरीज में शारिब विनोद शिंदे की भूमिका में नजर आए हैं।
लिस्ट में साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज असुर 2 भी है। इस सीरीज में शारिब लोलारक दुबे की भूमिका में नजर आए थे। सीरीज जियो हॉटस्टार पर मौजूद है। सीरीज के दो सीजन में कुल 16 एपिसोड्स हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।
लिस्ट में जियो हॉटस्टार पर मौजूद फिल्म मर्डरबाद का भी नाम शामिल है। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.2 है।