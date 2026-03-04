यश की टॉक्सिक और मिडिल ईस्ट क्राइसिस का क्या रिश्ता है, इसकी वजह से फिल्म को पोस्टपोन क्यों किया?

यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’

सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' को 19 मार्च की जगह 4 जून के दिन रिलीज करने का फैसला लिया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि वे मिडल ईस्ट क्राइसिस (US Israel Iran War) की वजह से ये कठिन फैसला ले रहे हैं। अब जो लोग इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे, वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सात समंदर पार के तनाव की वजह से फिल्म की रिलीज को क्यों पोस्टपोन किया गया? आइए आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस और 'टॉक्सिक' का क्या रिलेशन है।