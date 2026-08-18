इमरान हाशमी ने जब नेगेटिव किरदार से भी जीत लिया दर्शकों का दिल, बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई इनकी फिल्में

मर्डर 2

मर्डर 2 में इमरान ने एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था जो पैसे के लिए एक लोकल गैंगस्टर के साथ काम करता था। इस फिल्म ने भारत में 47.98 करोड़ और वर्ल्डवाइड 70.2 करोड़ कमाए थे।