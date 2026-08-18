इमरान हाशमी ने जब नेगेटिव किरदार से भी जीत लिया दर्शकों का दिल, बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई इनकी फिल्में

आवारापन में इमरान हाशमी ने शिवम का किरदार निभाया था जो एक गैंगस्टर था। यह फिल्म सुपरहिट हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में 7.76 करोड़ और वर्ल्डवाइड 12.18 करोड़ कमाए थे।
जन्नत में इमरान ने अर्जुन दीक्षित का किरदार निभाया था। अर्जुन इसमें एक ठग और जुआरी का काम करता है जो अमीर बनना चाहता है। जन्नत ने 30.1 करोड़ और वर्ल्डवाइड 41.5 करोड़ की कमाई की थी।
वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में इमरान ने एक डॉन के साथ काम करने वाले शख्स का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने भारत में 58.26 करोड़ और वर्ल्डवाइड 85.18 करोड़ की कमाई की थी।
मर्डर 2 में इमरान ने एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था जो पैसे के लिए एक लोकल गैंगस्टर के साथ काम करता था। इस फिल्म ने भारत में 47.98 करोड़ और वर्ल्डवाइड 70.2 करोड़ कमाए थे।
जन्नत 2 में इमरान का किरदार एक अवैध हथियारों के डीलर का था। जन्नत 2 ने 58.48 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्डवाइड 63.09 करोड़ कमाए थे।
सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 में इमरान हाशमी ने नेगेटिव किरदार निभाया था। टाइगर 3 ने भारत में 345.78 करोड़ कमाए थे और वर्ल्डवाइड 466.63 करोड़ कमाए थे।
फिलहाल इमरान की फिल्म आवारापन 2 की बात करें तो इस मूवी ने अब तक भारत में 91 करोड़ और वर्ल्डवाइड 130 करोड़ कमा लिए हैं।