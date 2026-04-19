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इमरान हाशमी के टॉप 7 चार्टबस्टर सॉन्ग, आज भी हैं हर पार्टी-महफिल की शान

इमरान हाशमी की फिल्मों के गाने सुपरहिट होते थे। उनकी हर फिल्म का गाना रिलीज के साथ ही वायरल होने लगता था। इन गानों का आज भी अलग ही चार्म है। तो चलिए जानते हैं उनकी फिल्मों के 7 ऑल टाइम चार्टबस्टर गानों के बारे में।

Puneet ParasharApr 19, 2026 02:46 pm IST
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इमरान हाशमी के ये टॉप 7 गाने नहीं सुने तो क्या सुना

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी के बारे में एक खास बात यह कही जाती है कि उनकी फिल्म को हिट होती ही थी, लेकिन साथ ही साथ उनकी फिल्मों के गाने भी हमेशा सुपरहिट हो जाते थे। लेकिन इमरान हाशमी के आल टाइम चार्टबस्टर हिट गाने कौन से हैं? आज यही जानेंगे।

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हमारी अधूरी कहानी

यह गाना इमरान हाशमी के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। इसे अब तक 36 करोड़ से भी ज्यादा बार सुना जा चुका है।

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जरा सा

फिल्म 'जन्नत' का यह गाना लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जिसे 32 करोड़ से ज्यादा बार स्पॉटिफाई पर सुना जा चुका है। यह ट्रैक आज भी हर रोमांटिक प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है। बता दें कि जन्नत को इमरान हाशमी को उनके करियर की सबसे दमदार फिल्मों में गिना जाता है।

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हंसी

लिस्ट में तीसरे पायदान पर है हमारी अधूरी कहानी फिल्म का गाना- हंसी। इस गाने को अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा बार सुना गया है। इमरान हाशमी की एक्टिंग ने इस गाने को और भी ज्यादा खास बना दिया था।

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इतनी सी बात है

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर 'इतनी सी बात है' गाना अपनी जगह पक्की किए हुए है। इसे अभी तक 26 करोड़ से भी ज्यादा बार सुना जा चुका है। यह गाना अपनी सादगी और इमरान हाशमी के रोमांटिक अंदाज के लिए काफी पॉपुलर है।

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फिर मोहब्बत

फिल्म 'मर्डर 2' का मशहूर गाना 'फिर मोहब्बत' इमरान हाशमी के सबसे आइकॉनिक गानों में गिना जाता है। इसे अब तक 24 करोड़ से ज्यादा बार स्ट्रीम किया जा चुका है।

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हाल-ए-दिल

लिस्ट में नंबर 6 पर है इमरान हाशमी का गाना 'हाल-ए-दिल'। इस गाने को स्पॉटिफाई पर अभी तक 22 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है। इमरान हाशमी की एक्टिंग ने इस गाने को फिल्म में अलग ही चार्म दिला दिया था।

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तू ही मेरा

'तू ही मेरा' इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है। इसे अब तक 15 करोड़ से ज्यादा बार सुना गया है। यह गाना जब रिलीज हुआ था तो हर क्लब और पार्टी में प्ले किया जाता था और देखते ही देखते इसने अपनी अलग पहचान बना ली थी।

emraan hashmi
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