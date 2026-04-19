इमरान हाशमी के टॉप 7 चार्टबस्टर सॉन्ग, आज भी हैं हर पार्टी-महफिल की शान

जरा सा

फिल्म 'जन्नत' का यह गाना लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जिसे 32 करोड़ से ज्यादा बार स्पॉटिफाई पर सुना जा चुका है। यह ट्रैक आज भी हर रोमांटिक प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है। बता दें कि जन्नत को इमरान हाशमी को उनके करियर की सबसे दमदार फिल्मों में गिना जाता है।