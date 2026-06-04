एंट्री के साथ ही देसी हुक्का, घर के बीच में आलीशान सीढ़ियां, देखें अंदर से कैसा है एल्विश यादव का घर?

एल्विश यादव का घर

एल्विश यादव ने हाल ही में नयनदीप रक्षित को अपने घर का टूर दिया। नयनदीप ने ये वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट किया है। एल्विश यादव ने गुरुग्राम में चार फ्लोर का घर बनवाया है। एल्विश यादव की मम्मी ने उस घर को सजाया है। एल्विश ने अपने घर में अपना फेवरेट स्पॉट भी बताया।