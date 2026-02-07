पिता ने रख दी थी शादी की शर्त, एकता ने याद की अपनी जर्नी, बताया कैसे बना हम पांच

पिता के साथ एकता कपूर

उषा काकडे के साथ खास बातचीत में एकता ने बताया कि कैसे उनकी जर्नी की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि जब वो 17 साल की थीं जब उनके पिता ने उन्हें आकर कहा कि या तो तुम कुछ काम करो, या कॉलेज जाओ या मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। एकता ने बताया कि उनके पिता ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त वो बहुत बाहर घूमती थीं, कॉलेज बंक करती थीं और दोस्तों के साथ मस्ती करती थीं।