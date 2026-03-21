Eid-Ul-Fitr 2026: अक्षय कुमार से अल्लू अर्जुन तक स्टार्स ने फैंस को दिया 'ईद' की बधाई

आज यानी 21 मार्च, 2026 को हर तरफ ईद-उल-फितर की धूम मची हुई है। रमजान में रोजे रखने के बाद, मुस्लिम समुदाय इस खास दिन को बड़ी ही उत्साह से मना रहा है। सभी त्योहारों की तरह, बॉलीवुड और साउथ इंडिया के सितारों ने भी सोशल मीडिया पर अपने फैंस को ईद की बधाई दी है। अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स ने अपने फैंस के लिए ईद मुबारक के कुछ प्यारे मैसेज शेयर किए हैं।
अल्लू अर्जुन ने एक्स (Twitter) पर पोस्ट कर लिखा, 'ईद मुबारक आपको और आपके प्रियजनों को खुशियों, अच्छी सेहत और समृद्धि की शुभकामनाएं।'
अक्षय कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर फैंस को ईद की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'सभी को ईद मुबारक। सभी के जीवन में सुख और शांति की कामना करता हूं।'
तमिल सुपरस्टार कमल हासन ने ट्वीट किया, 'ईद-उल-फितर मना रहे हमारे मुस्लिम भाई-बहनों को रमजान की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची नेकी वह दयालुता है, जो भूखों को खाना खिलाती है और जरूरतमंदों के आंसू पोंछती है।'
सुनील शेट्टी ने ट्वीट किया, 'हमारे घर प्यार से भरे रहें, हमारे दिल और भी ज्यादा भरे रहें, और हमें हमेशा साथ बैठने, साथ खाना खाने और हमारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए शुक्रगुजार होने के मौके मिलते रहें। प्यार और शांति के लिए प्रार्थना। ईद मुबारक।'
आरआरआर स्टार जूनियर एनटीआर ने X (Twitter) पर पोस्ट किया, 'ईद मुबारक आपको ढेर सारा प्यार, अपनों के साथ और खूबसूरत पल मुबारक हों।'
इसके अलावा अनुपम खेर, सनी देओल, शिल्पा शेट्टी जैसे स्टार्स ने भी फैंस को ईद की बधाई दी है।