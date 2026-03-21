Eid-Ul-Fitr 2026: अक्षय कुमार से अल्लू अर्जुन तक स्टार्स ने फैंस को दिया 'ईद' की बधाई

अक्षय कुमार से अल्लू अर्जुन तक स्टार्स ने फैंस को दिया 'ईद मुबारक' की बधाई

आज यानी 21 मार्च, 2026 को हर तरफ ईद-उल-फितर की धूम मची हुई है। रमजान में रोजे रखने के बाद, मुस्लिम समुदाय इस खास दिन को बड़ी ही उत्साह से मना रहा है। सभी त्योहारों की तरह, बॉलीवुड और साउथ इंडिया के सितारों ने भी सोशल मीडिया पर अपने फैंस को ईद की बधाई दी है। अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स ने अपने फैंस के लिए ईद मुबारक के कुछ प्यारे मैसेज शेयर किए हैं।