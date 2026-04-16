अल्लू अर्जुन, प्रभास या फिर यश; कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा पैन इंडिया एक्टर?

प्रभास के पास कौन-सी डिग्री है?

पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास के पास एक टेक्निकल डिग्री है, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। प्रभास ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भीमावरम के DNR स्कूल से की और इंटरमीडिएट की पढ़ाई हैदराबाद के नालंदा कॉलेज से पूरी की। उनके पास हैदराबाद के श्री चैतन्य कॉलेज की बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (B.Tech) की डिग्री है। इतना ही नहीं, उन्होंने विशाखापत्तनम के सत्यानंद फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली है।