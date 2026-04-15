स्कूल ड्रॉपआउट हैं काजोल, अजय देवगन के पास है ग्रेजुएशन की डिग्री, कितनी पढ़ी-लिखी हैं बेटी नीसा?

अजय देवगन और काजोल देवगन, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पावर कपल हैं। एजुकेशन के मामले में काजल पीछे हैं। वहीं अजय ग्रेजुएट हैं। आइए आपको बताते हैं कि उनकी बेटी नीसा देवगन कितनी पढ़ी-लिखी हैं।
अजय देवगन ने मुंबई के सिल्वर बीच हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया था। अजय देवगन के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन किस फील्ड में ये बात पब्लिक नहीं है।
काजोल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। इस वजह से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था। बता दें, उन्होंने अपनी पढ़ाई पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से की थी।
नीसा, अजय और काजोल से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वह सिंगापुर चली गईं। वहां उन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया (UWCSEA) में एडमिशन लिया। इसके बाद उनहोंने स्विट्जरलैंड के ग्लियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की डिग्री हासिल की।
साल 2025 की शुरुआत में काजोल ने एक इंटरव्यू में ये स्पष्ट किया था कि उनकी बेटी नीसा अपना मन बना चुकी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि करण जौहर उनके पास नीसा को लॉन्च करने का ऑफर भी लाए थे, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया।
नीसा डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए रैम्प वॉक करती हैं। उन्हें अक्सर बड़े-बड़े लग्जरी इवेंट्स और इंटरनेशनल फैशन वीक्स में देखा जाता है। वह 'लग्जरी ब्रांड स्ट्रेटेजी' में अपनी डिग्री का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड तैयार कर रही हैं।
नीसा का जन्म साल 2003 में हुआ है। वह 23 साल की हैं।