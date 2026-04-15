स्कूल ड्रॉपआउट हैं काजोल, अजय देवगन के पास है ग्रेजुएशन की डिग्री, कितनी पढ़ी-लिखी हैं बेटी नीसा?

नीसा देवगन

नीसा, अजय और काजोल से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वह सिंगापुर चली गईं। वहां उन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया (UWCSEA) में एडमिशन लिया। इसके बाद उनहोंने स्विट्जरलैंड के ग्लियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की डिग्री हासिल की।