टीवी पर रावण बन चुके हैं ये एक्टर्स, एक की वजह से अस्पताल पहुंच गए थे अमिताभ बच्चन

पुनीत इस्सर

लिस्ट में तीसरा नाम है एक्टर पुनीत इस्सर का। पुनीत बिग बॉस 8 का हिस्सा थे। पुनीत ने एक तेलुगू सीरीज में रावण का किरदार निभाया था। पुनीत इस्सर ने कई फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कुली में काम किया है। कुली के दौरान एक घटना हुई थी जहां पुनीत के एक मुक्के की वजह से अमिताभ बच्चन अस्पताल पहुंच गए थे।