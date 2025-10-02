Dussehra 2025 TV Actors who played Ravana on Small Screens Bigg Boss 13 Paras Chhabra in list टीवी पर रावण बन चुके हैं ये एक्टर्स, एक की वजह से अस्पताल पहुंच गए थे अमिताभ बच्चन
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनटीवी पर रावण बन चुके हैं ये एक्टर्स, एक की वजह से अस्पताल पहुंच गए थे अमिताभ बच्चन

टीवी पर रावण बन चुके हैं ये एक्टर्स, एक की वजह से अस्पताल पहुंच गए थे अमिताभ बच्चन

आज यानी 2 अक्टूबर को विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम आपको उन टीवी एक्टर्स के नाम बता रहे हैं जिन्होंने रावण का किरदार निभाया। 

Harshita PandeyThu, 2 Oct 2025 12:25 PM
1/7

टीवी पर रावण बन चुके हैं ये एक्टर्स

आज यानी 02 अक्टूबर को देशभर में विजयादशमी यानी दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम आपको उन एक्टर्स के नाम बता रहे हैं जिन्होंने टीवी पर रावण का किरदार निभाया है। इस लिस्ट में दो बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के नाम शामिल हैं।

2/7

कार्तिक जयराम

कन्नड़ फिल्म उद्योग के एक्टर कार्तिक जयराम ने स्टार प्लस के सीरियल सिया के राम में रावण का किरदार निभाया था। इस सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। इस सीरियल के 6 सीजन हैं।

3/7

नरेंद्र झा

दिवंगत एक्टर नरेंद्र झा ने टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम किया है। उन्होंने साल 2006 में आए सीरियल रावण में रावण का किरदार निभाया था। सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।

4/7

पुनीत इस्सर

लिस्ट में तीसरा नाम है एक्टर पुनीत इस्सर का। पुनीत बिग बॉस 8 का हिस्सा थे। पुनीत ने एक तेलुगू सीरीज में रावण का किरदार निभाया था। पुनीत इस्सर ने कई फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कुली में काम किया है। कुली के दौरान एक घटना हुई थी जहां पुनीत के एक मुक्के की वजह से अमिताभ बच्चन अस्पताल पहुंच गए थे।

5/7

पारस छाबड़ा

बिग बॉस 13 में नजर आए पारस छाबड़ा भी रावण का किरदार निभा चुके हैं। उन्होंने विघ्नहर्ता गणेश में रावण का किरदार निभाया था। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

6/7

अरविंद त्रिवेदी

दिवंगत एक्टर अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाया है। अरविंद त्रिवेदी को रावण के किरदार की वजह से अलग पहचान मिली थी। इस सीरीज की रेटिंग 9 है।

7/7

आर्य बब्बर

साल 2015 में आए सीरियल संकट मोचन महाबलि हनुमान में रावण का किरदार निभाया था। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। इस सीरियल को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

Dussehra