भोजपुरी फिल्में जिन पर हुआ सबसे ज्यादा बवाल, बोल्ड सीन्स और डायलॉग नहीं, ये थी हंगामे की वजह

भोजपुरी सिनेमा की 7 मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्में

अगर आपको भी लगता है कि भोजपुरी फिल्मों में विवादों की वजह सिर्फ इनका बोल्ड कॉन्टेंट हो सकता है तो जरा ठहरिए। आज जान लीजिए भोजपुरी सिनेमा जगत की उन 7 फिल्मों के बारे में जिन पर सबसे ज्यादा विवाद हुए हैं। इन फिल्मों को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था।