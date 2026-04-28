भोजपुरी फिल्में जिन पर हुआ सबसे ज्यादा बवाल, बोल्ड सीन्स और डायलॉग नहीं, ये थी हंगामे की वजह

अगर आपको भी लगता है कि भोजपुरी फिल्मों में विवादों की वजह सिर्फ इनका बोल्ड कॉन्टेंट हो सकता है तो जरा ठहरिए। आज जान लीजिए भोजपुरी सिनेमा जगत की उन 7 फिल्मों के बारे में जिन पर सबसे ज्यादा विवाद हुए हैं। इन फिल्मों को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था।
इस लिस्ट में पहला ही नाम खेसारी लाल यादव की एक्शन से लबरेज फिल्म 'रंग दे बसंती' का है। सेंसर बोर्ड के साथ मेकर्स का काफी लंबा विवाद चला था। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन्स और डायलॉग्स पर आपत्ति जताई थी।
भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की इस मल्टीस्टारर फिल्म के टाइटल की वजह से काफी हंगामा हुआ था। पाकिस्तान वाले एंगल की वजह से यह फिल्म विवादों में आई थी।
साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू ने एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था। तब बहुत से लोगों ने इतने संवेदनशील मुद्दे को एक भोजपुरी फिल्म में उठाने को लेकर हो हंगामा किया था।
बिहार की राजनीति और अपराध पर आधारित इस फिल्म के कुछ बोल्ड और इसमें दिखाई गई रियल फुटेज को सेंसर बोर्ड ने काफी वक्त तक पास नहीं किया और लटकाए रखा। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने इस फिल्म को लेकर काफी संघर्ष किया था।
'पटना से पाकिस्तान' की तरह इस फिल्म के भी टाइटल को लेकर हंगामा हुआ था। भारत-पाकिस्तान के बीच बनते बिगड़ते संबंधों के बीच इस फिल्म पर जमकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया।
इस फिल्म के टाइटल और कुछ गानों पर अश्लीलता परोसने का आरोप लगा था। भोजपुरी फिल्मों पर अक्सर सॉफ्ट पोर्न बनाने या फिर डबल मीनिंग डायलॉग्स लिखने का आरोप लगता रहा है। यह फिल्म भी इसी तरह के आरोपों से घिरी रही।
दिनेश लाल यादव और अक्षरा सिंह की इस फिल्म के दौरान पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते वाला विवाद चरम पर था। मूवी की रिलीज के वक्त स्टार्स के आपसी झगड़ों और पर्सनल लाइफ से जुड़े विवादों की वजह से इस फिल्म को अच्छी हाइप मिल गई थी।