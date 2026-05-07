दूरदर्शन के वो हिट शोज जो किताबों पर हैं अधारित, एक की IMDb रेटिंग 9.4

किताबों पर आधारित ये शोज

दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में हुई थी। दूरदर्शन पर कई ऐसे शोज आए जो बड़े हिट साबित हुए और आज भी उन शोज की चर्चा होती है। आज हम आपको दूरदर्शन के उन शोज के बारे में बता रहे हैं जो किसी न किसी नॉवेल पर आधारित हैं।