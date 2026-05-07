दूरदर्शन के वो हिट शोज जो किताबों पर हैं अधारित, एक की IMDb रेटिंग 9.4

दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में हुई थी। दूरदर्शन पर कई ऐसे शोज आए जो बड़े हिट साबित हुए और आज भी उन शोज की चर्चा होती है। आज हम आपको दूरदर्शन के उन शोज के बारे में बता रहे हैं जो किसी न किसी नॉवेल पर आधारित हैं।
लिस्ट में पहला नंबर साल 1986 में प्रसारित हुए शो मालगुडी डेज का है। इस सीरियल के शुरू के 13 एपिसोड अंग्रेजी के हैं और 54 हिंदी के एपिसोड्स हैं।
मालगुडी डेज भारतीय लेखक आर. के. नारायण द्वारा लिखी शॉर्ट स्टोरीज पर आधारित शो है। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 9.4 है। शो को शंकर नाग ने डायरेक्ट किया था।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 1993 से 1997 के बीच प्रसारित हुआ शो ब्योमकेश बक्शी है। यह शो शरदिंदु बंद्योपाध्या द्वारा लिखी गईं जासूसी कहानियों पर आधारित था। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।
ब्योमकेश बक्शी को बासु चटर्जी ने डायरेक्ट किया था। इस शो में रजित कपूर लीड रोल में नजर आए थे।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 1994 में प्रसारित हुआ शो चंद्रकांता है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। यह शो बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित शो था।
चंद्रकांता को निर्जा गुलेरी ने डायरेक्ट किया था। इस शो में पंकज धीर, शहबाज खान, शिखा स्वरूप, इरफान खान और मुकेश खन्ना जैसे कलाकार नजर आए थे।
लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 1985 में प्रसारित शो तृष्णा है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है। यह शो जेन ऑस्टेन का 1813 का क्लासिक उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस पर आधारित था।