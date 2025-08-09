doordarshan iconic comedy serial Shrimaan Shrimati IMDb Rating 8.6 funnier than Bhabiji Ghar Par Hain IMDb रेटिंग 8.6, 143 एपिसोड, दूरदर्शन के इस कल्ट शो के आगे फेल है 'भाभी जी घर पर हैं'
90 के दशक में एक ऐसा शो था जो काफी पॉपुलर रहा। कॉमेडी से भरपूर इस शो ने दर्शकों के दिलों पर लंबे वक्त तक अपनी धाक जमाए रखा। इस शो को इतना पसंद किया गया था कि 25 साल बाद इसे फिर से री-टेलीकास्ट किया गया।

Priti KushwahaSat, 9 Aug 2025 12:02 PM
आज के इस भागदौड़ और टेंशन भरी लाइफ में हर कोई कॉमेडी शोज, कॉमेडी सीरियल और फिल्मों को देखना बेहद पसंद करते हैं। कई कॉमेडी शो ऐसे हैं जो दर्शकों की उम्मीद पर खरे उतरे हैं।

25 साल बाद इसे फिर से री-टेलीकास्ट हुआ

एक ऐसा ही शो 90 के दशक में काफी पॉपुलर रहा। कॉमेडी से भरपूर इस शो ने दर्शकों के दिलों पर लंबे वक्त तक अपनी धाक जमाए रखा। इस शो को इतना पसंद किया गया था कि 25 साल बाद इसे फिर से री-टेलीकास्ट किया गया। यही नहीं इसका रीमेक और सीक्वल भी बना।

ये शो है 'श्रीमान श्रीमती'

हम जिस सुपरहिट कॉमेडी शो की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि 'श्रीमान श्रीमती' है। ये शो साल 1994 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था। ये शो आज भी ये शो दर्शकों के बीच अपने बेहतरीन किरदारों के लिए याद किया जाता है।

'भाबीजी घर पर हैं' भी फीका रहा

आपको जानकर हैरानी होगी कि 'श्रीमान श्रीमती' शो के आगे 'भाबीजी घर पर हैं' भी फीका पड़ गया था। इस शो में कपिल शर्मा शो की जज अर्चना पूरन सिंह लीड रोल में थीं।

लीड कैरेक्टर्स

अर्चना 'श्रीमान श्रीमती' शो में प्रेमा शालिनी के रोल में नजर आईं थी। इनके अलावा केशव कुलकर्णी (जतिन कनकिया), कोकीला (रीमा लागू) और दिलरुबा के रोल में (राकेश बेदी) नजर आए थे।

पड़ोसन पर दिल हार बैठे थे

श्रीमान श्रीमती की कहानी दो पड़ोसी परिवारों पर बेस्ड थी। केशव कुलकर्णी अपनी पत्नी कोकीला के साथ रहते थे, जबकि उनके पड़ोसी थे प्रेमा शालिनी और उनका पति दिलरुबा। केशव को अपनी पड़ोसी प्रेमा से प्यार हो जाता है, जबकि दिलरुबा को केशव की पत्नी कोकीला से।

2018 में शो का रीबूट सीरियल श्रीमान श्रीमती फिर से बना

90 के दशक में यह शो इतना पॉपुलर हुआ था कि साल 2005 में इसका सीक्वल 'आज के श्रीमान श्रीमती' भी बना था जिसमें नई कास्ट नजर आई थी। फिर 2018 में शो का रीबूट सीरियल श्रीमान श्रीमती फिर से बना।

8.6 IMDB रेटिंग

2020 में 90s के 'श्रीमान श्रीमती' को री-टेलीकास्ट भी किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भाबी जी घर पर हैं भी इसी शो पर आधारित है। इसे IMDB की तरफ से 8.6 रेटिंग मिली है। 3 साल तक चले इस शो के कुल 143 एपिसोड्स थे।

