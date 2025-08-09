IMDb रेटिंग 8.6, 143 एपिसोड, दूरदर्शन के इस कल्ट शो के आगे फेल है 'भाभी जी घर पर हैं'

25 साल बाद इसे फिर से री-टेलीकास्ट हुआ

एक ऐसा ही शो 90 के दशक में काफी पॉपुलर रहा। कॉमेडी से भरपूर इस शो ने दर्शकों के दिलों पर लंबे वक्त तक अपनी धाक जमाए रखा। इस शो को इतना पसंद किया गया था कि 25 साल बाद इसे फिर से री-टेलीकास्ट किया गया। यही नहीं इसका रीमेक और सीक्वल भी बना।