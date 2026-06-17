दूरदर्शन के ये 7 जासूसी शोज देख लिए तो भूल जाएंगे CID, एक की IMDb रेटिंग 9.2

दूरदर्शन के शोज

हिंदी टीवी सीरियल्स में जब भी जासूसी वाले शोज की बात होती है, लोगों को सबसे पहले सीआई़डी का नाम याद आ जाता है। अगर सीआईडी नहीं तो लोग दूरदर्शन के शो ब्योमकेश बख्शी की बात करते हैं। पर दूरदर्शन पर ब्योमकेश बख्शी के अलावा भी कई शानदार जासूसी शोज आते थे। आइए जानते हैं इन शोज के बारे में। अगर आपने ये शोज देख लिए तो सीआई़डी भूल जाएंगे।