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दूरदर्शन के ये 7 जासूसी शोज देख लिए तो भूल जाएंगे CID, एक की IMDb रेटिंग 9.2

हिंदी टीवी सीरियल में जब भी जासूसी थ्रिलर शोज की बात होती है, दूरदर्शन के इन 7 सीरियल्स की बात जरूर होनी चाहिए। आज हम आपको दूरदर्शन के 7 ऐसे जासूसी शोज के बारे में बता रहे हैं जिनकी आईएमडीबी रेटिंग 8 से ज्यादा है। 

Harshita PandeyJun 17, 2026 04:24 pm IST
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दूरदर्शन के शोज

हिंदी टीवी सीरियल्स में जब भी जासूसी वाले शोज की बात होती है, लोगों को सबसे पहले सीआई़डी का नाम याद आ जाता है। अगर सीआईडी नहीं तो लोग दूरदर्शन के शो ब्योमकेश बख्शी की बात करते हैं। पर दूरदर्शन पर ब्योमकेश बख्शी के अलावा भी कई शानदार जासूसी शोज आते थे। आइए जानते हैं इन शोज के बारे में। अगर आपने ये शोज देख लिए तो सीआई़डी भूल जाएंगे।

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सुराग: द क्लू

सुराग: द क्लू का पहला एपिसोड साल 1999 में आया था। ये शो टीवी पर साल 1999 से 2002 के बीच प्रसारित हुआ। शो डीडी नेशनल पर प्रसारित होता था। इस शो में सुदेश बैरी लीड रोल में नजर आए थे। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।

3/8

तहकीकात

दो प्राइवेट जासूस सैम डी सिल्वा (विजय आनंद) और गोपीचंद (सौरभ शुक्ला) साथ में अलग-अलग मर्डर केस को सुलझाते हैं। ये शो 1994 से 1995 के बीच डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट हुआ था। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।

4/8

करमचंद

जासूस करमचंद (पंकज कपूर) अपनी असिस्टेंट किट्टी (सुष्मिता मुखर्जी) के साथ मिलकर अलग-अलग क्राइम शोज को सुलझाते हैं। ये शो 1985 में शुरू हुआ था। इस शो के दो सीजन हैं। हालांकि, दूसरा सीजन सोनी टीवी पर प्रसारित हुआ था। शो के पहले सीजन की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो शो की रेटिंग 8.6 है।

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जासूस विजय

यह एक जासूसी शो था जिसे BBC वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट ने दूरदर्शन और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन के साथ मिलकर बनाया था। इस शो का उद्देश्य भारत में एड्स के खिलाफ जागरुकता फैलाना था। शो में ओम पुरी, आदिल हुसैन और वैभव तलवार जैसे कलाकार नजर आए थे। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।

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अपराधी कौन

1986 से 1987 तक दूरदर्शन पर अपराधी कौन है टेलीकास्ट हुआ था। इस शो में आशुतोष राणा, तला सबरवाल, राज तिलक और मोना पारेख जैसे कलाकार नजर आए थे। शो की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

7/8

ब्योमकेश बख्शी

दूरदर्शन का ये सबसे चर्चित शो है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है। ब्योमकेश बख्शी में रजत कपूर, केके रैना, कनिका दत्ता और सुकन्या कुलकर्णी जैसे कलाकार नजर आए थे। ब्योमकेश बख्शी साल 1993 से 1997 के बीच टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था।

8/8

डिटेक्टिव किरण

साल 2003 से 2005 के बीच ये शो दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था। इस शो में किरण कुमर और सपना सप्पू जैसे कलाकार नजर आए थे। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

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