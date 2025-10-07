शूटिंग के दौरान ही सच होने लगी थी कहानी, नेटफ्लिक्स पर मौजूद है यह दहला देने वाली फिल्म

साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म डोन्ट लुक अप (Don't Look Up) क्लाइमेट चेंज पर बनी कुछ सबसे शानदार फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.2 है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनाना इतना भी आसान नहीं था। पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर आधारित इस फिल्म के लिए रिसर्च इतनी गहरी थी कि जब कोविड के दौरान इसकी शूटिंग रोकनी पड़ी तो कहानी में लिखी गई कई चीजें तो उसी दौरान दुनिया में होती नजर आने लगी थीं। चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य।
फिल्म में VFX के जरिए एक अजीब 'हिरण-पक्षी' जैसी काल्पनिक प्रजाति दिखाई गई थी। फिल्म में भले ही यह सीधे तौर पर ध्यान न खींचता हो, लेकिन यह दिखाता है कि दूर के ग्रहों पर जीवन कितना अजीब हो सकता है।
फिल्म में चीजों को दिखाए गए रॉकेट लॉन्च और अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों को बनाने और दिखाने के लिए NASA और स्पेसएक्स (SpaceX) के रेफरेंस इस्तेमाल किए थे। चीजें हकीकत के करीब दिखें, इसलिए एक अंतरिक्ष यात्री से मेकर्स ने बातचीत भी की थी।
फिल्म की वैज्ञानिक नजरिए से दिखाई जा रही चीजें गलत ना हों, इसके लिए मेकर्स ने खगोलशास्त्री डॉ. एमी मेनजर को वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर हायर किया था।
फिल्म के लीड हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो और अन्य एक्टर्स ने एक 16 मिनट के सीन को करने के लिए 2 दिन तक काम किया था। इन सीन में ज्यादातर चीजें इंप्रोवाइज की गई थीं।
कोविड-19 के दौरान फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी थी, लेकिन इस दौरान निर्देशक एडम मैक्के ने महसूस किया कि उनकी फिल्म में शामिल की गई तमाम चीजें वर्तमान में घटित होनी शुरू हो गई हैं। इस सबने फिल्म को और भी ज्यादा रिलेवेंट बना दिया।
डायरेक्टर मैक्के को इस फिल्म का आइडिया जलवायु परिवर्तन को लेकर मीडिया में कवरेज की कमी से आया था। उन्होंने मजाकिया लहजे में उस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को दिखाने का फैसला किया जो धरती की तरफ बढ़ रहे एक धूमकेतु को नजर अंदाज कर रहे लोगों की वजह से वैज्ञानिकों में भर जाता है।
फिल्म की कहानी को पत्रकार और पूर्व पॉलिटिकल स्वीच राइटर डेविड सिरोटा के साथ मिलकर डेवलप किया गया था। मेकर्स ने उनके साथ मिलकर काफी गहराई से इस बात पर मंथन किया कि क्यों राजनेता जलवायु संकट जैसी गंभीर बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।