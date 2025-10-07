शूटिंग के दौरान ही सच होने लगी थी कहानी, नेटफ्लिक्स पर मौजूद है यह दहला देने वाली फिल्म

नेटफ्लिक्स पर मौजूद है यह अवॉर्ड विनिंग फिल्म

साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म डोन्ट लुक अप (Don't Look Up) क्लाइमेट चेंज पर बनी कुछ सबसे शानदार फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.2 है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनाना इतना भी आसान नहीं था। पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर आधारित इस फिल्म के लिए रिसर्च इतनी गहरी थी कि जब कोविड के दौरान इसकी शूटिंग रोकनी पड़ी तो कहानी में लिखी गई कई चीजें तो उसी दौरान दुनिया में होती नजर आने लगी थीं। चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य।