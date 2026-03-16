मधुबाला ने ठुकरा दी थी हॉलीवुड की बिग बजट फिल्म, इस वजह से किया था ऑस्कर विनर डायरेक्टर को मना

36 साल की उम्र में हुआ निधन

बता दें कि मधुबाला की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं। साल 1960 के दशक में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जांच कराने पर पता चला कि उनके दिल में छेद है। मधुबाला 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।