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मधुबाला ने ठुकरा दी थी हॉलीवुड की बिग बजट फिल्म, इस वजह से किया था ऑस्कर विनर डायरेक्टर को मना

मधुबाला की खूबसूरती को आज भी इंडस्ट्री में कोई टक्कर नहीं दे पाया है। अपने जमाने में मधुबाला हीरो से भी ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस रही हैं।

Priti KushwahaMar 16, 2026 07:29 pm IST
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मधुबाला ने ठुकरा दी थी हॉलीवुड की बिग बजट फिल्म

हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मधुबाला उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो अपनी एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। अपने करियर में मधुबाला ने कई कल्ट क्लासिक फिल्में दी हैं, जिन्हें आज भी उनके फैंस देखना पसंद करते हैं।

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मधुबाला की खूबसूरती

मधुबाला की खूबसूरती को आज भी इंडस्ट्री में कोई टक्कर नहीं दे पाया है। अपने जमाने में मधुबाला हीरो से भी ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस रही हैं।

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मधुबाला का असली नाम

 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मी मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां देहलवी था। उनके साथ काम करने की चाहत हर डायरेक्टर रखता था।

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ऑफर हुई थी हॉलीवुड फिल्म

लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड के डायरेक्टर भी उनके साथ काम करना चाहते थे लेकिन एक्ट्रेस ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था।

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ऑस्कर विजेता डायरेक्टर को कहा ना

ये कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर विनर डायरेक्टर फ्रैंक कैप्रा थे। लेकिन ऑस्कर विजेता डायरेक्टर फ्रैंक कैप्रा ने उन्हें अमेरिका में बड़े बजट की फिल्मों का ऑफर भेजा।  

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बिग बजट फिल्म

अगर मधुबाला डायरेक्टर फ्रैंक के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती तो हॉलीवुड में भी लोकप्रियता दिला सकती है। फ्रैंक ने उन्हें अमेरिका में बड़े बजट की फिल्मों का ऑफर भेजा।

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इस वजह से किया मना

आपको बता दें कि मधुबाला ने अपने देश को पहले रखा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह फैसला उनके करियर के लिए आसान नहीं था। असली सफलता सिर्फ ग्लैमर या पैसा नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और फैसलों में भी होती है।

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मधुबाला को कहा गया ग्लोबल स्टार

आपकी जानकारी के लिए बता दें, 75 साल पहले एक विदेशी मैगजीन के कवर इमेज पर मधुबाला को फीचर किया गया था और उन्हें ग्लोबल स्टार कहा गया।

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मधुबाला की हिट फिल्में

अपने 22 साल के करियर में मधुबाला ने लगभग 70 फिल्मों में काम किया। मधुबाला ने 'नील कमल', 'महल', 'फागुन', 'हावड़ा ब्रिज', 'काला पानी' और 'चलती का नाम गाड़ी' जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं।  

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36 साल की उम्र में हुआ निधन

बता दें कि मधुबाला की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं। साल 1960 के दशक में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जांच कराने पर पता चला कि उनके दिल में छेद है। मधुबाला 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।

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