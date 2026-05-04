तृषा से इश्क के चर्चों के बीच टूटने को विजय थलापति का घर? लंदन के बिजनसमैन की बेटी से ऐसे हुई थी शादी

चर्चा में पर्सनल लाइफ

तमिल एक्टर थलापति विजय सुर्खियों में हैं। तमिलनाडु में उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने कमाल कर दिया है। उनके मुख्यमंत्री बनने की पूरी उम्मीद है। इस बीच विजय से जुड़ी छोटी से छोटी चीजें सर्च की जा रही हैं। उनकी फिल्में, बचपन, फैमिली लाइफ सब कुछ। विजय की पत्नी संगीता ने 27 साल की शादी के बाद फरवरी 2026 में तलाक का केस फाइल किया है। इंट्रेस्टिंग बात है कि कभी दोनों की लव स्टोरी काफी इंट्रेस्टिंग थी।