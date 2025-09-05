Do You Know rekha mother wants Her Daughter Marriage With former pakistani cricketer Imran Khan पाकिस्तान के इस पूर्व क्रिकेटर संग होने वाली थी रेखा की शादी? मां ने दूसरे धर्म में शादी की दे दी थी मंजूरी
पाकिस्तान के इस पूर्व क्रिकेटर संग होने वाली थी रेखा की शादी? मां ने दूसरे धर्म में शादी की दे दी थी मंजूरी

रेखा की मां दिल्ली आईं और उन्होंने  नजूमी (ज्योतिष) से मुलाकात की। यही नहीं उन्होंने बेटी की क्रिकेटर संग कुंडली भी मैच कराई थी। वो जानना चाहती थी कि उनकी बेटी के लिए क्रिकेटर आइडियल मैच हैं या नहीं।

Priti KushwahaFri, 5 Sep 2025 08:21 PM
रेखा

बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा आज अपने जमाने की उन अभिनेत्रियों में से रही हैं, जो अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तेलुगु फिल्म 'इंटी गुट्टू' और 'रंगुला रत्नम' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रेखा ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।

सावन भादो' से किया हिंदी सिनेमा में डेब्यू

रेखा ने साल 1969 में 'ऑपरेशन जैकपॉट' जो कि एक कन्नड़ भाषा की फिल्म थी इसमें लीड रोल प्ले किया था। वहीं, हिंदी सिनेमा में रेखा को पहला ब्रेक फिल्म 'सावन भादो' से मिला था, जिसमें उन्होंने चंदा का किरदार अदा किया था।

रेखा और अमिताभ बच्चन

प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ रेखा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही हैं। इसके बावजूद उनकी लाइफ का एक पार्ट सीक्रेट ही रहा है, जिसे उनके फैंस हमेशा ही जानने के लिए बेताब रहे हैं। रेखा का नाम इंडस्ट्री के कई स्टार्स संग अफेयर को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन उनका नाम सबसे ज्यादा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन संग चर्चा में रहा।

पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर संग जुड़ा नाम

वहीं, अब आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि उनका नाम केवल इंडियन एक्टर्स से ही नहीं बल्कि  पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर के साथ भी जुड़ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन हैं? बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और बाद में प्रधानमंत्री बने इमरान खान हैं। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो रेखा और इमरान  का नाम एक जमाने में काफी सुर्खियों में रहा था।  

40 साल पुराना पोस्ट वायरल

रेखा और इमरान खान के रिश्ते को लेकर एक 40 साल पुराना पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 1985 में स्टार रिपोर्ट ने एक खबर छापी थी, जिसमें रेखा और इमरान खान के बीच रिश्ते का जिक्र किया गया था। जर्नल ने अपने रिपोर्ट में ये भी दावा किया था कि रेखा की मां पुष्पावली चाहती थीं कि रेखा और इमरान की शादी हो जाए।

मां ने ज्योतिष से मिलवाई थी कुंडली

यही नहीं रेखा की मां दिल्ली आईं और उन्होंने  नजूमी (ज्योतिष) से मुलाकात की। यही नहीं उन्होंने एक्ट्रेस और इमरान की कुंडली भी मैच कराई थी। वो जानना चाहती थी कि उनकी बेटी के लिए इमरान आइडियल मैच हैं या नहीं।

रेखा को कई बार इमरान संग देखा गया बीच पर

इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वो दोनों एक दोस्त से कहीं ज्यादा थे। दोनों को कई बार एक साथ में  बीच पर और कभी शूटिंग के सेट पर एक-दूसरे की कम्पनी एन्जॉय करते हुए देखा, जिससे उन्होंने इस बात को मान लिया की वह एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। हालांकि, रेखा या इमरान ने कभी भी इन अफवाहों पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

