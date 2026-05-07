क्या आप जानते हैं 'रामायण' के ये कैरेक्टर असल जिंदगी में थे पति-पत्नी, खूब पसंद की गई थी इनकी जोड़ी, पहचाना क्या?

राजा दशरथ की असल पत्नी थीं ये

हम बात कर रहे हैं 'रामायण' में राजा दशरथ की भूमिका निभाने वाले एक्टर बाल धुरी की। बाल धुरी मराठी सिनेमा के जाने माने एक्टर रहे हैं। 'रामायण' में उनकी तीन पत्नियां थी और उनमें से एक उनकी रियल लाइफ वाइफ थीं।