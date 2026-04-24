'मैंने प्यार किया' फेम भाग्यश्री की बहन है ये एक्ट्रेस, गोविंदा के साथ किया था डेब्यू, रातोंरात इंडस्ट्री से हुई गायब

मूवी पूरी तरह से बर्बाद हो गई

हालांकि, कहानी कहा जा रही है, बाकी चीजों कैसी हैं, इस पर गोविंदा ने भी कभी ध्यान नहीं दिया। इसे अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कभी देरी की वजह से कभी पैसों की दिक्कत के चलते ये मूवी पूरी तरह से बर्बाद हो गई।