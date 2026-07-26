किसी एक्ट्रेस को नहीं, इस गायिका को कहा जाता है भोजपुरी क्वीन, मुस्लिम से शादी करने पर मचा था बवाल

भोजपुरी गानों के फैंस आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। इस भाषा के हजारों नए और सांस्कृतिक गाने आज लोगों की जुबान पर होते हैं। भोजपुरी आम तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ओर बिहार की भाषा मानी जाती रही है। लेकिन क्या आप भोजपुरी की उस प्रसिद्ध गायिका के बारे में जानते हैं जिनका जन्म असम में हुआ था? उन्होंने भोजपुरी गीतों को देश-विदेश के लोगों तक पहुंचाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई और उन्हें भोजपुरी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है।
दरअसल, हम बात कर रहे हैं कल्पना पटोवारी की, जिन्होंने भोजपुरी भाषा में कई सुपरहिट सॉन्ग्स को अपनी आवाज दी है। कल्पना असल में असम की रहने वाली हैं जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ऊंचा मुकाम हासिल किया और लोगों की पसंद बनीं।
कल्पना पटोवारी का जन्म 27 अक्टूबर 1978 को असम के बारपेटा जिले में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की ओर इसके बाद 1996 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय शास्त्रीय संगीत का ज्ञान लिया था। कल्पना के पिता बिपिन पटवारी भी लोकगीत के गायक थे। ऐसे में कल्पना मात्र 4 साल की उम्र से ही कार्यक्रमों में भाग लेने शुरू कर दिया था।
दशकों तक गायिकी करने के बाद कल्पना ने राजनीति में भी एंट्री ली। साल 2018 के जुलाई महीने में कल्पना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थीं। उन्होंने भाजपा के प्रमुख नेताओं अमित शाह और सुशील कुमार मोदी की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। इसके बाद उन्होंने साल 2020 में असम की क्षेत्रीय पार्टी 'असम गण परिषद' का दम थामा।
कल्पना पटोवारी ने अपने करियर में हजारों गाने गाए हैं। उन्होंने भोजपुरी, हिंदी, असमिया, तमिल , मराठी समेत करीब 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाएं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'बिदेसिया इन बंबई' में भी काम किया। कल्पना ने भोजपुरी में पूर्वी, पचरा, कजरी, सोहर, विवाह गीत, चैता और नौटंकी सहित भोजपुरी लोक संगीत के कई रूप के गानों को आवाज दी। इसके अलावा कल्पना ने छठ, नवरात्रि जैसे त्योहारों के लिए भी कई सुपरहिट गाने गाएं हैं। वह पहली ऐसी भोजपुरी सिंगर बनीं, जिन्हें खड़ी बिरह के वर्षों पुरानी परंपरा को इंटरनेशनल स्टेज पर प्रस्तुत करने का मुकाम हासिल हुआ।
कल्पना ने शादी मुस्लिम धर्म के परवेज खान से की। इस बारे में कल्पना ने Scroll को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'अपने जीवन में, मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन दोनों में अक्सर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है। मैं एक हिंदू थी जिसे एक मुस्लिम से प्यार था। मैं एक असमिया थी जो भोजपुरी गाने गाती थी। मुझे नई संस्कृतियों को जानना और उनके बारे में सीखना अच्छा लगता है। मैं उस नजरिए से नहीं सोचती कि एक मान्यता सही है और दूसरी गलत।'
न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, जब कल्पना के पिता को पता चला था कि कल्पना एक मुस्लिम से शादी करना चाहती हैं तब वे उनके इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन कल्पना ने उनकी नहीं सुनी और अपने पसंदीदा शख्स से शादी कर ली थी।
अपने लोक संगीत की विरासत के साथ-साथ कल्पना बॉलीवुड की भी एक प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर हैं। 'आर राजकुमार' का "गंदी बात", 'बेगम जान' का "ओरे कहारो", 'वेलकम' का "एक ऊंचा लंबा कद" और 'खट्टा मीठा' का "आइला रे आइला" जैसे कई फेमस हिंदी गानें उन्होंने गाए हैं।