इश्क और प्यार का मजा लीजिए…अल्ताफ राजा को कैसे मिला था ये गाना? वैष्णो देवी यात्रा से है कनेक्शन

तुम तो ठहरे परदेसी...1997 में यह गाना आया तो पॉप्युलैरिटी के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बस, ट्रक, टेम्पो, शादी, ढाबा, दुकानें शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां ये गाना ना बजा हो। अल्ताफ राजा ने उस वक्त टूटे दिलों पर जो मरहम लगाया उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अल्ताफ का ये गाना सोलो एल्बम में आया था। इसकी पॉप्युलैरिटी के बाद उन्हें फिल्मों में गाने के मौका मिला। किसी फिल्म में उनका पहला गाना था 'इश्क और प्यार का मजा लीजिए।' उन्हें यह गाना मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। इसका वैष्णो देवी यात्रा से कनेक्शन है।
अल्ताफ राजा को पहली जिस फिल्म में गाने का ऑफर मिला, उसका टाइटल शपथ था। मूवी 1997 में रिलीज हुई थी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ थे। फिल्म में गाना था, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। इसमें मिथुन और जैकी श्रॉफ के साथ अल्ताफ राजा का कैमियो भी था। अल्ताफ राजा को इस फिल्म के लिए लेने की कहानी भी इंट्रेस्टिंग है।
शपथ के डायरेक्टर राजीव बब्बर वैष्णो देवी गए थे। उन्हें पूरे रास्ते ढाबों, बसों, ऑटो, टैम्पो हर जगह अल्ताफ राजा के गाने सुनाई दिए। उस वक्त तुम तो ठहरे परदेसी की पॉप्युलैरिटी पीक पर थी। राजीव अल्ताफ की पॉप्युलैरिटी और आवाज से इम्प्रेस हो गए।
राजीव ने फैसला लिया कि वह अल्ताफ राजा को अपनी अगली फिल्म में जरूर लेंगे। राजीव जब मुंबई लौटे तो उन्होंने अल्ताफ राजा को खोजा। उनसे बात की। अल्ताफ राजी हो गए।
इश्क और प्यार का मजा लीजिए समीर ने लिखा था। इसका म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दया था। फिर इस गाने को अल्ताफ राजा ने अपनी खनकती हुई आवाज से नवाजा।
गाने की रिकॉर्डिंग और शूटिंग तीन दिन में हुई। यह शूटिंग मिथुन चक्रवर्ती के ऊटी होटल मोनार्क में हुई थी।
अल्ताफ राजा मूवी में अपने ही रोल में दिखते हैं। मिथुन जैकी श्रॉफ के साथ बैठे होते हैं। वह बोलते हैं, अल्ताफ मियां बहुत सालों बाद आज अपनों के साथ खुशियां मना रहा हूं। इस मौके पर कुछ हो जाए। इस पर अल्ताफ बोलते हैं- जरूर-जरूर... फिर गाना शुरू होता है। अल्ताफ ने इस गाने पर डांस भी किया है। सात साल में गाने को 147 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। गाने में सोनू निगम ने उनका साथ दिया है। (फोटो क्रेडिट: यूट्यूब)