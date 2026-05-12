इश्क और प्यार का मजा लीजिए…अल्ताफ राजा को कैसे मिला था ये गाना? वैष्णो देवी यात्रा से है कनेक्शन

अल्ताफ राजा को कैसे मिला शपथ का गाना?

तुम तो ठहरे परदेसी...1997 में यह गाना आया तो पॉप्युलैरिटी के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बस, ट्रक, टेम्पो, शादी, ढाबा, दुकानें शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां ये गाना ना बजा हो। अल्ताफ राजा ने उस वक्त टूटे दिलों पर जो मरहम लगाया उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अल्ताफ का ये गाना सोलो एल्बम में आया था। इसकी पॉप्युलैरिटी के बाद उन्हें फिल्मों में गाने के मौका मिला। किसी फिल्म में उनका पहला गाना था 'इश्क और प्यार का मजा लीजिए।' उन्हें यह गाना मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। इसका वैष्णो देवी यात्रा से कनेक्शन है।