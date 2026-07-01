पहचाना क्या? बॉलीवुड की इस टॉप सिंगर ने गाए हैं 80 से ज्यादा भोजपुरी गाने

बॉलीवुड की एक सिंगर हैं जिनकी आवाज का जादू सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बल्कि भोजपुरी सिनेमा पर भी जमकर चला है। उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए हैं।
बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बॉलीवुड सिंगर ने अपने करियर में 80 से भी ज्यादा भोजपुरी गानों को अपनी सुरीली आवाज से सजाया है।
इस सिंगर का नाम श्रेया घोषाल है। साल 2004 की ऐतिहासिक फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसावाला' में श्रेया के गानों ने धूम मचा दी थी। उदित नारायण के साथ उनका गाया 'जान से बढ़के हम तोहरा के जानिले' आज भी सदाबहार है।
इसी फिल्म का एक और इमोशनल और रोमांटिक गाना 'तोहरा बिन जी ना सकीलें'। ये गाना श्रेया ने मनोज तिवारी के साथ गाया था और आज भी लोग इसे पसंद करते हैं।
नितिन चंद्रा की कल्ट फिल्म 'देसवा' में श्रेया घोषाल और सोनू निगम का गाया गाना 'सूना सूना' भोजपुरी संगीत के सबसे बेहतरीन और संजीदा गानों में गिना जाता है।
श्रेया घोषाल की क्लासिकल ट्रेनिंग की वजह से उनके भोजपुरी गानों में एक अलग ही मिठास और शालीनता देखने को मिलती है।
फिल्म 'रसिक बलमा' में भोजपुरी की पावरहाउस सिंगर कल्पना पटवारी के साथ श्रेया का गाया हुआ सेमी-क्लासिकल ड्यूट उनकी बेहतरीन गायकी का उदाहरण है।
सिर्फ रोमांस ही नहीं, बल्कि 'माई हौ तू बेटी हईं हम तोहार' जैसी लोरी और विदाई के गानों में श्रेया ने अपनी आवाज से जो दर्द पिरोया, उसने हर सुनने वाले को रुला दिया।
श्रेया घोषाल ने जब भोजपुरी फिल्मों में गाया, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि इस भाषा के गानों में भी कितनी गहराई, सुरीलापन और सिनेमाई भव्यता हो सकती है।