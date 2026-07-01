पहचाना क्या? बॉलीवुड की इस टॉप सिंगर ने गाए हैं 80 से ज्यादा भोजपुरी गाने

'ससुरा बड़ा पैसावाला' से मचाया धमाल

इस सिंगर का नाम श्रेया घोषाल है। साल 2004 की ऐतिहासिक फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसावाला' में श्रेया के गानों ने धूम मचा दी थी। उदित नारायण के साथ उनका गाया 'जान से बढ़के हम तोहरा के जानिले' आज भी सदाबहार है।