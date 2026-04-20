इस एक्टर ने लिखी है इन 12 जबरदस्त फिल्मों की कहानी, कल्ट मानी जाती है गोलमाल, हेरा फेरी, पहचानिए इस एक्टर को

हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो हैं नीरज वोरा। इन्होने अपने करियर में फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ शानदार स्क्रीनप्ले, कहानी और डायरेक्शन काम भी किया है। फिल्म गोलमाल इन्हें के दिमाग की उपज थी। ये हैं ऐसी 12 फिल्में जिन्हें नीरज वोरा ने खास बनाया।
ये हैं नीरज वोरा इन्हें हेलो ब्रदर, तुमसे अच्छा कौन है, धड़कन, मन जैसी फिल्मों में आपने दिखा होगा। इसी एक्टर ने इन फिल्मों को लिखा है।
1999 में आई शाहरुख खान की फिल्म बादशाह की कहानी, स्क्रीनप्ले नीरज वोरा ने लिखा था। इस फिल्म में शाहरुख को एक डिटेक्टिव के रूप में दिखाया गया था फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन टीवी पर कल्ट मानी जाती है।
शाहरुख खान की ही फिल्म जोश आज भी उनके फैंस को पसंद है। इस फिल्म को भी नीरज वोरा ने लिखा था। फिल्म में ऐश्वर्या राय ने शाहरुख़ की बहन का किरदार निभाया था।
सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में सरोगेसी का अलग एंगल दिखाया गया था। इस कांसेप्ट को नीरज वोरा ने लिखा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी।
साल 2001 में आई अक्षय कुमार और बॉबी देओल की फिल्म अजनबी में बीवी बदलने वाला एंगल लाने का काम एक्टर नीरज वोरा ने किया था। वही इस फिल्म के राइटर थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी।
हेरा फेरी हेरा फेरी में श्याम, बाबूराव, और राजू जैसे किरदारों से ऑडियंस को हंसाने वाले नीरज वोरा ही थे। उन्होंने ही फिल्म जा जबरदस्त स्क्रीनप्ले लिखा।
फिर हेरा फेरी की कहानी और डायरेक्शन भी नीरज वोरा ने लिखा। इस बार फिल्म में दो गैंग को दिखाया गया था। नई कास्ट भी थी। लेकिन कॉमिक टाइमिंग और किरदारों वैसी ही फील दे रहे थे।
अजय देवगन, शरमन जोशी, अरशद वारसी और तुषार कपूर की फिल्म गोलमाल अब एक कल्ट कॉमेडी फिल्म मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कहानी असल में नीरज वोरा का लिखा हुआ नाटक अफलातून की कहानी है। इसी कहानी पर उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ मिलकर फिल्म बना दी थी।
करीना कपूर, अक्षय खन्ना की कल्ट कॉमेडी हंगामा नीरज वोरा की पेन से निकली थी। इस फिल्म में अमरीश पुरी और उनके चार बेटों की कहानी को दिखाया गया था।
अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की कई फिल्मों के लिए नीरज वोरा ने कहानी और स्क्रीनप्ले लिखा है। उसमें से गरम मसाला भी है। इस फिल्म की कहानी, एक ही घर में तीन अलग लड़कियों से रोमांस दिखाया गया है। इस फिल्म को आज भी सबसे मुश्किल और ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग माना जाता है।
गोविंदा, अक्षय कुमार की इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। स्क्रीनप्ले शानदार था और ये नीरज वोरा ने लिखा था। इस फिल्म को ऑडियंस ने जबरदस्त रिएक्शन दिया था। फिल्म में अक्षय की कॉमिक टाइमिंग शानदार थी।
हॉरर कॉमेडी फिल्म को इस शानदार तरीके से लिखने का काम नीरज वोरा ने किया था। ये फिल्म प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। आज भी पॉपुलर है।
परेश रावल, अक्षय खन्ना, रिमी सेन और आफताब शिवदासानी की फिल्म हंगामा तो ऑडियंस के दिमाग से निकल ही नहीं सकती। इस फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और कहानी को खूब पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जबरदस्त हिट रही।