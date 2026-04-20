इस एक्टर ने लिखी है इन 12 जबरदस्त फिल्मों की कहानी, कल्ट मानी जाती है गोलमाल, हेरा फेरी, पहचानिए इस एक्टर को

गरम मसाला

अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की कई फिल्मों के लिए नीरज वोरा ने कहानी और स्क्रीनप्ले लिखा है। उसमें से गरम मसाला भी है। इस फिल्म की कहानी, एक ही घर में तीन अलग लड़कियों से रोमांस दिखाया गया है। इस फिल्म को आज भी सबसे मुश्किल और ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग माना जाता है।