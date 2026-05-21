अक्षय कुमार ने आखिर क्यों बदला अपना असली नाम? बॉलीवुड का पहला चॉकलेटी हीरो है इसकी वजह, जानिए- दिलचस्प किस्सा

कुमार गौरव की वजह से बदला नाम

अक्षय ने आगे कहा, 'उस फिल्म में शायद ही किसी ने मुझे नोटिस किया हो। इस फिल्म में मेन लीड एक्टर कुमार गौरव थे और फिल्म में उनका नाम 'अक्षय' था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये मेरी पहली फिल्म है और कुमार गौरव का नाम अक्षय है तो मैंने सोचा कि मैं अपना नाम बदल लेता हूं।'