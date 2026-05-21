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अक्षय कुमार ने आखिर क्यों बदला अपना असली नाम? बॉलीवुड का पहला चॉकलेटी हीरो है इसकी वजह, जानिए- दिलचस्प किस्सा

‘भूत बंगला’ के बाद इन दिनों अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग मूवी 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं। 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।

Priti KushwahaMay 21, 2026 06:52 pm IST
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अक्षय कुमार ने आखिर क्यों बदला अपना असली नाम?

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई स्टार्स ऐसे हैं, जिन्होंने अपने असली नाम की जगह किसी और नाम से अपनी पहचान बनाई। इस लिस्ट में दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स का नाम शामिल है। वहीं, इस लिस्ट में बॉलीवुड खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है।

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अक्षय कुमार का असली नाम ये है

अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। उन्होंने फिल्मों में आने से पहले अपना नाम बदल कर अक्षय कुमार कर लिया।

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जानते हैं क्यों अक्षय कुमार ने बदला नाम

लेकिन इसके पीछे का मजेदार किस्सा शायद ही आप जानते होंगे। अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर किस वजह से अक्षय ने अपना नाम चेंज किया।

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इंटरव्यू में बताया दिलचस्प किस्सा

Galatta Plus के साथ एक इंटरव्यू में, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (जिनका जन्म राजीव भाटिया के रूप में हुआ था) ने अपना नाम बदलने के पीछे की दिलचस्प कहानी बताई। आम धारणा के विपरीत, उन्होंने नाम बदलने का ये फैसला किसी पंडित या ज्योतिषीय सलाह से प्रभावित होकर नहीं लिया था।

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महज 8 मिनट का रोल

Galatta Plus के साथ एक इंटरव्यू में, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (जिनका जन्म राजीव भाटिया के रूप में हुआ था) ने अपना नाम बदलने के पीछे की दिलचस्प कहानी बताई। आम धारणा के विपरीत, उन्होंने नाम बदलने का ये फैसला किसी पंडित या ज्योतिषीय सलाह से प्रभावित होकर नहीं लिया था।

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एक्ट्रेस को सिखाते हैं मार्शल आर्ट

इंटरव्यू में अक्षय ने बताया, 'उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म 'आज' में महज 8 सेकंड का एक छोटा सा रोल किया था। इस फिल्म में वो 8 सेकंड के लिए आते हैं और एक्ट्रेस को मार्शल आर्ट सिखाते हैं और चले जाते हैं।'

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कुमार गौरव की वजह से बदला नाम

अक्षय ने आगे कहा, 'उस फिल्म में शायद ही किसी ने मुझे नोटिस किया हो। इस फिल्म में मेन लीड एक्टर कुमार गौरव थे और फिल्म में उनका नाम 'अक्षय' था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये मेरी पहली फिल्म है और कुमार गौरव का नाम अक्षय है तो मैंने सोचा कि मैं अपना नाम बदल लेता हूं।'

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ऐसे राजीव से अक्षय बने एक्टर

बस फिर क्या था ये राजीव भाटिया से वो बॉलीवुड के चमकते सितारे अक्षय कुमार बन गए। आज पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है।

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भूत बंगला के बाद इस फिल्म में आएंगे नजर

अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' रिलीज हुई थी। वहीं, इन दिनों अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग मूवी 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं। 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी

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