दिवाली पर नहीं रहेगी एंटरटेनमेंट की कोई कमी, थिएटर्स और ओटीटी पर देख पाएंगे ये नई फिल्में

दिवाली पर देख पाएंगे ये मजेदार फिल्में

दिवाली की छुट्टियों में फैमिली के साथ वक्त बिताने का अलग ही मजा होता है। तो अगर आप भी दिवाली पर परिवार के साथ बाहर मूवी देखने जाने या फिर घर बैठे ओटीटी पर कुछ एन्जॉय करने का सोच रहे हैं तो आपके पास कई विकल्प उपलब्ध रहने वाले हैं। चलिए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में।