Diwali Entertainment Plan Movies releasing and to be available to watch on OTT and theaters दिवाली पर नहीं रहेगी एंटरटेनमेंट की कोई कमी, थिएटर्स और ओटीटी पर देख पाएंगे ये नई फिल्में
Diwali Entertainment: ओटीटी से लेकर थिएटर तक, दिवाली पर नहीं रहेगी एंटरटेनमेंट की कोई कमी। जानिए परिवार के साथ एन्जॉय कर पाएंगे कौन सी फिल्में।

Puneet ParasharSat, 27 Sep 2025 10:48 AM
दिवाली पर देख पाएंगे ये मजेदार फिल्में

दिवाली की छुट्टियों में फैमिली के साथ वक्त बिताने का अलग ही मजा होता है। तो अगर आप भी दिवाली पर परिवार के साथ बाहर मूवी देखने जाने या फिर घर बैठे ओटीटी पर कुछ एन्जॉय करने का सोच रहे हैं तो आपके पास कई विकल्प उपलब्ध रहने वाले हैं। चलिए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में।

थामा

दिवाली पर दिनेश विजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' रिलीज होने जा रही है। यह मूवी 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में होंगी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन के किरदार में नजर आएंगे।

एक दीवाने की दीवानियत

अपने टाइटल ट्रैक से हर जुबां पर चढ़ चुकी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का तो हर कोई इंतजार कर रहा है। यह फिल्म भी सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर को रिलीज होगी।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

लेकिन अगर सिर्फ अपनी लाइफ पार्टनर के साथ कुछ रॉमकॉम देखने का मन बना रहे हैं, तो भी चिंता की बात नहीं। क्योंकि 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी तब तक थिएटर्स में पांव जमाकर रखेगी।

द गेम

सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और ओटीटी पर कुछ एन्जॉय करना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर आप परिवार के साथ द गेम भी एन्जॉय कर सकते हैं। कहानी एक ऐसे कपल की है जो गेम डेवलपर है।

इडली कढ़ाई

दिल को सुकून देने वाला कुछ देखना चाहते हैं तो दिवाली पर थिएटर्स में इडली कढ़ाई भी देख पाएंगे। धनुष के निर्देशन में बनी यह फिल्म कहानी एक ऐसे शख्स की जो शहर से अपने गांव लौटता है ताकि अपने पिता की एक छोटी सी दुकान में उनकी मदद कर सके।

मदरासी

अमेजन प्राइम वीडियो पर घर बैठे आप मदरासी भी देख पाएंगे। एक्शन और थ्रिलर से लबरेज यह फिल्म उन लोगों के लिए बेस्ट चॉइज है जिन्हें मारधाड़ वाली फिल्में पसंद आती हैं।

क्रैम्प

साउथ की फिल्मों के शौकीनों के लिए क्रैम्प भी दिवाली पर एक अच्छा विकल्प हो सकती है। एक रोमांटिक कहानी है जिसके कई पहलू हैं। यह फिल्म थिएटर्स में दिवाली पर रिलीज होगी।

