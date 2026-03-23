दिव्यांका त्रिपाठी के बेबी शावर की तस्वीरें हुईं वायरल, 'मॉम टू बी' एक्ट्रेस के चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

बेबी शावर की तस्वीरें आईं सामने

ऐसे में अब हाल ही में दिव्यांका का बेबी शावर हुआ, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों में दिव्यांका के चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ देखी जा सकती है।