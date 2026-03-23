दिव्यांका त्रिपाठी के बेबी शावर की तस्वीरें हुईं वायरल, 'मॉम टू बी' एक्ट्रेस के चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

टीवी की फेमस एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और एक्टर विवेक दहिया के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। शादी के 10 साल बाद माता-पिता बनने जा रहे हैं।
कुछ दिनों पहले विवेक और दिव्यांका ने माता-पिता बनने की खुशखबरी फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस खबर से फैंस काफी खुश हुए थे।
ऐसे में अब हाल ही में दिव्यांका का बेबी शावर हुआ, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों में दिव्यांका के चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ देखी जा सकती है।
बेबी शावर की तस्वीरों में दिव्यांका रेड कलर के सूट-सलवार में नजर आ रही हैं। वहीं, सिर पर उन्होंने एक लाल रंग की चूनर भी डाली हुई है।
वहीं, होने वाला पापा यानी विवेक दहिया ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट में काफी हैंडसम लग रहे हैं। विवेक भी इस पल को पूरी तरह से एंजॉय करते दिख रहे हैं।
वायरल हो रही इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिव्यांका का बेबी शावर उनके या विवेक के किसी खास दोस्त ने इसका आयोजन किया है।
इस सेलिब्रेशन के दौरान दिव्यांका और विवेक अपने दोस्तों के संग मस्ती भरे अंदाज में दिखाई दिए। ये कपल खुद भी बेबी शॉवर होस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है।
तस्वीरों में दिव्यांका अपने करीबी लोगों के संग जमकर पोज दे रही हैं और बेहद खुश नजर आ रही हैं।
इन तस्वीरों में दिव्यांका त्रिपाठी के चेहरे पर साफ प्रेगनेंसी ग्लो देखने को मिल रहा है।
दिव्यांका के बेबी शॉवर के केक की फोटो को भी खूब पसंद किया जा रहा है। इस केक पर कांग्रेचुलेशन दिव एंड विव लिखा हुआ है।