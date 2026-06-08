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100 करोड़ के क्लब में इस डायरेक्टर की 10 फिल्में, तोड़ा राजामौली और राजकुमार हिरानी का भी रिकॉर्ड, लिस्ट में ये 7 भी शामिल

आज हम आपको ऐसे ही 7 डायरेक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 100 करोड़ की हिट फिल्में दी हैं।

Priti KushwahaJun 08, 2026 03:59 pm IST
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100 करोड़ के क्लब में इस डायरेक्टर की 10 फिल्में

बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक ऐसे कई शानदार निर्देशक हैं, जिन्होंने 100 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को पार करने वाली कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। आज हम आपको ऐसे ही 7 डायरेक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 100 करोड़ की हिट फिल्में दी हैं। तो चलिए देखते हैं ये लिस्ट...

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रोहित शेट्टी

इस लिस्ट में सबसे ऊपर रोहित शेट्टी का नाम आता है। रोहित अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अपने करियर में रोहित ने 10 से ज्यादा 100 करोड़ की हिट फिल्में दी हैं।

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राजकुमार हिरानी

लिस्ट में दूसरे नंबर पर राजकुमार हिरानी का नाम है। 'मुन्ना भाई', '3 इडियट', 'पीके' और 'संजू' जैसी फिल्में देने वाले राजकुमार ने 100 करोड़ कमाने वाली 5 फिल्में दी हैं।

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सिद्धार्थ आनंद

तीसरे नंबर पर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं। 'किंग', 'वॉर, 'पठान' जैसी फिल्में देने वाले सिद्धार्थ ने 4-5, 100 करोड़ की हिट फिल्में दी हैं।

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आदित्य धर

बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर आदित्य धर इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। आदित्य ने धुरंधर जैसी फिल्म बनाकर हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया है। आदित्य ने सौ करोड़ कमाने वाली 5 से ज्यादा फिल्में दी हैं।

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सुकुमार

साउथ के जाने माने डायरेक्टर सुकुमार ने तो कई 100 करोड़ की हिट फिल्में दी हैं। इस लिस्ट में 'पुष्पा' और 'आर्या' जैसी मूवीज शामिल हैं।

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अमर कौशिक&nbsp;

'भेड़िया' और 'स्त्री 2' जैसी फिल्में देने वाले डायरेक्टर अमर कौशिक ने भी 100 करोड़ कमाने वाली कई हिट फिल्में दी हैं।

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एस एस राजामौली

'बाहुबली' और 'आरआरआर' जैसी फिल्में दी हैं, जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।

Rohit Shetty Aditya Dhar S S Rajamouli
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