100 करोड़ के क्लब में इस डायरेक्टर की 10 फिल्में, तोड़ा राजामौली और राजकुमार हिरानी का भी रिकॉर्ड, लिस्ट में ये 7 भी शामिल

100 करोड़ के क्लब में इस डायरेक्टर की 10 फिल्में

बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक ऐसे कई शानदार निर्देशक हैं, जिन्होंने 100 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को पार करने वाली कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। आज हम आपको ऐसे ही 7 डायरेक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 100 करोड़ की हिट फिल्में दी हैं। तो चलिए देखते हैं ये लिस्ट...