दिनेश लाल यादव को नहीं है पत्नी से प्यार, बोले थे- आज तक है शादी का पछतावा

दिनेश ने खुद पत्नी को कहा प्यार नहीं करता

निरहुआ ने कहा था, मैंने अपने बच्चों को कहा था कि मैं तुम्हारी मां को प्यार नहीं कर पाया कभी। मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। हां अब मेरे पैरेंट्स ने हमारी शादी निभाई है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सारी जिम्मेदारी निभाऊं। मुझे इस बात का अफसोस भी है। यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो। मैं उन्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम ऐसा करो। मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगा।