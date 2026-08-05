Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

दिनेश लाल यादव को नहीं है पत्नी से प्यार, बोले थे- आज तक है शादी का पछतावा

दिनेश लाल यादव ने कुछ समय पहले तब सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने बताया कि उन्हें पछतावा है कि उनकी शादी बिना मर्जी के हुई थी।

Sushmeeta SemwalAug 05, 2026 04:07 pm IST
1/8

दिनेश लाल यादव को नहीं पत्नी से प्यार

भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव जो निरहुआ के नाम से पॉरपुलर हैं, वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। अब कुछ समय पहले निरहुआ यानी दिनेश ने बताया था कि उनकी शादी जबरदस्ती हुई है और वह अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते हैं।

2/8

कम उम्र में शादी करने का है पछतावा

दिनेश लाल यादव ने डिजिटल कॉमेंट्री से बात करते हुए कहा था कि उन्हें कम उम्र में शादी करने का पछतावा है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को समझाया है कि वे अपने लिए खुद अपने हिसाब से पार्टनर चुनें।

3/8

दिनेश बोले जबरदस्ती करवाई उनकी शादी

दिनेश ने कहा था, 'मैंने अपने बच्चों को कहाा है कि आप अपनी मर्जी से शादी करो। मेरे पैरेंट्स ने मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई। मैं कहता रहा कि प्लीज मुझे पहले कुछ करने दो। मुझे कुछ बनने दो। मुझे आज तक इसका पछतावा है। आपका लाइफ पार्टनर वही होना चाहिए जिसे आप प्यार करते हो। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ।'

4/8

बच्चों के साथ शेयर की फीलिंग

निरहुआ ने कहा कि भले ही वह अपनी सारी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर चीजें खलती हैं। निरहुआ ने कहा कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स पत्नी और बच्चों के साथ शेयर की है।

5/8

दिनेश ने खुद पत्नी को कहा प्यार नहीं करता

निरहुआ ने कहा था, मैंने अपने बच्चों को कहा था कि मैं तुम्हारी मां को प्यार नहीं कर पाया कभी। मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। हां अब मेरे पैरेंट्स ने हमारी शादी निभाई है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सारी जिम्मेदारी निभाऊं। मुझे इस बात का अफसोस भी है। यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो। मैं उन्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम ऐसा करो। मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगा।

6/8

शादी में नहीं रहा इमोशनल बॉन्ड

निरहुआ को इस बात काफी बुरा लगता है कि उनकी शादी में इमोशनल बॉन्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी शर्म की वजह से वह अपने बच्चों को इन सब चीजों से गुजरने नहीं देंगे।

7/8

दिनेश के दोनों बेटे क्या करना चाहते हैं

निरहुआ बोले थे, 'मैंने अपने बच्चों को पूछा कि वे क्या करना चाहता हैं ताकि मैं उन पर कुछ फोर्स नहीं करूं। मेरे बड़े बेटे ने कहा कि वह डायरेक्शन करना चाहते हैं तो वह डायरेक्शन के लिए चले गए। मेरा छोटा बेटा तो एक्टर बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वे अच्छे से ट्रेनिंग लें। अगर आप सच्चे दिल से कुछ करना चाहो तो आप अच्छा कर सकते हो।'

8/8

पर्सनल हो या प्रोफेशनल बच्चों को देंगे फ्रीडम

निरहुआ ने आखिर में कहा था कि वह अपने बच्चों को पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर लाइफ में पूरी स्वतंत्रता देंगे।

Dinesh Lal Yadav
Hindi Newsफोटोमनोरंजनदिनेश लाल यादव को नहीं है पत्नी से प्यार, बोले थे- आज तक है शादी का पछतावा