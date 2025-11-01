30 सालों में इतनी बदल गई DDLJ की कास्ट, काजोल की छोटी बहन को पहचानना होगा मुश्किल, इस एक्टर की हो चुकी मौत

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और एक्ट्रेस काजोल की जोड़ी ने 30 साल पहले फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। ये फिल्म 30 अक्टूबर, 1995 को रिलीज हुई थी। इतने सालों में डीडीएलजे की पूरी कास्ट काफी बदल गई है। वहीं, एक सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए देखते हैं स्टार्स की तब और अब की एक झलक...
काजोल इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस सिमरन का रोल निभाया था। अब काजोल बॉलीवुड पर राज करती हैं।
एक्टर शाहरुख खान 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में राज मल्होत्रा का किरदार निभाया था।
अनुपम खेर ने फिल्म में शाहरुख के पिता धर्मवीर मल्होत्रा का रोल निभाया था।
एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने काजोल की मां लाजवंती का किरदार निभाया था। फरीदा जलाल अब 76 साल की हो गईं।
मंदिरा बेदी अब काफी बदल गई हैं। मूवी में वो शाहरुख को अपना दिल दे बैठी थीं।
एक्ट्रेस पूजा रूपारेल मूवी में काजोल की छोटी बहन बनी थीं। आज पूजा को पहचान पाना बेहद मुश्किल हो गया है। वो बेहद ग्लैमरस हो चुकी हैं।
एक्टर अमरीश पुरी ने फिल्म में काजोल के पिता चौधरी बलदेव सिंह का रोल निभाया था। अमरीश पुरी अब इस दुनिया में नहीं हैं। साल 2005 में उनका निधन हो गया था।
एक्टर परमीत कौर ने मूवी में अमरीश पुरी के दोस्त के बेटे का रोल प्ले किया था। वो मूवी में काजोल से शादी करने वाले थे।
फिल्म में करण जौहर ने शाहरुख खान के दोस्त रॉकी के रोल में नजर आए थे। करण जौहर का लुक अब एकदम बदल गया है।