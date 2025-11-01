30 सालों में इतनी बदल गई DDLJ की कास्ट, काजोल की छोटी बहन को पहचानना होगा मुश्किल, इस एक्टर की हो चुकी मौत

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजन30 सालों में इतनी बदल गई DDLJ की कास्ट, काजोल की छोटी बहन को पहचानना होगा मुश्किल, इस एक्टर की हो चुकी मौत

'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' 30 अक्टूबर, 1995 को रिलीज हुई थी। इतने सालों में डीडीएलजे की पूरी कास्ट काफी बदल गई है। वहीं, एक सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

Priti KushwahaSat, 1 Nov 2025 06:48 PM
1/10

30 सालों में इतनी बदल गई DDLJ की कास्ट

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और एक्ट्रेस काजोल की जोड़ी ने 30 साल पहले फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। ये फिल्म 30 अक्टूबर, 1995 को रिलीज हुई थी। इतने सालों में डीडीएलजे की पूरी कास्ट काफी बदल गई है। वहीं, एक सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए देखते हैं स्टार्स की तब और अब की एक झलक...

2/10

काजोल

काजोल इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस सिमरन का रोल निभाया था। अब काजोल बॉलीवुड पर राज करती हैं।

3/10

​शाहरुख खान

एक्टर शाहरुख खान 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में राज मल्होत्रा का किरदार निभाया था।

4/10

अनुपम खेर

अनुपम खेर ने फिल्म में शाहरुख के पिता धर्मवीर मल्होत्रा का रोल निभाया था।

5/10

​फरीदा जलाल

एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने काजोल की मां लाजवंती का किरदार निभाया था। फरीदा जलाल अब 76 साल की हो गईं।

6/10

मंदिरा बेदी

मंदिरा बेदी अब काफी बदल गई हैं। मूवी में वो शाहरुख को अपना दिल दे बैठी थीं।

7/10

​पूजा रूपारेल

एक्ट्रेस पूजा रूपारेल मूवी में काजोल की छोटी बहन बनी थीं। आज पूजा को पहचान पाना बेहद मुश्किल हो गया है। वो बेहद ग्लैमरस हो चुकी हैं।

8/10

​अमरीश पुरी

एक्टर अमरीश पुरी ने फिल्म में काजोल के पिता चौधरी बलदेव सिंह का रोल निभाया था। अमरीश पुरी अब इस दुनिया में नहीं हैं। साल 2005 में उनका निधन हो गया था।

9/10

परमीत कौर

एक्टर परमीत कौर ने मूवी में अमरीश पुरी के दोस्त के बेटे का रोल प्ले किया था। वो मूवी में काजोल से शादी करने वाले थे।

10/10

करण जौहर

फिल्म में करण जौहर ने शाहरुख खान के दोस्त रॉकी के रोल में नजर आए थे। करण जौहर का लुक अब एकदम बदल गया है।

