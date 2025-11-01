30 सालों में इतनी बदल गई DDLJ की कास्ट, काजोल की छोटी बहन को पहचानना होगा मुश्किल, इस एक्टर की हो चुकी मौत

30 सालों में इतनी बदल गई DDLJ की कास्ट

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और एक्ट्रेस काजोल की जोड़ी ने 30 साल पहले फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। ये फिल्म 30 अक्टूबर, 1995 को रिलीज हुई थी। इतने सालों में डीडीएलजे की पूरी कास्ट काफी बदल गई है। वहीं, एक सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए देखते हैं स्टार्स की तब और अब की एक झलक...