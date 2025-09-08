दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे की छुटकी अब दिखती हैं ऐसी, आपको पता है सोनाक्षी सिन्हा से उनका रिश्ता?

काफी बदल गई छुटकी

दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, हिंदी सिनेमा की ऐसा कल्ट फिल्म है जिसे कई लोग शाहरुख खान की बेस्ट मूवी मानते हैं। इस फिल्म के गाने, डायलॉग्स यहां तक कि सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी लोगों को दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। मूवी में काजोल की बहन बनीं पूजा रूपारेल ने 'छुटकी' उर्फ मिस राजेश्वरी का रोल निभाया था। क्या आपको पता है, अब वह कैसी दिखती हैं?