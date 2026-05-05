दिलजीत दोसांझ के 7 सबसे बड़े विवाद: कंगना रनौत से लड़ाई और खालिस्तानी होने के आरोपों तक की पूरी कहानी

खालिस्तानी समर्थक होने के आरोप

दिलजीत पर अक्सर कुछ समूहों द्वारा खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। विशेष रूप से जब उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया, तो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। हालांकि, दिलजीत ने इन आरोपों को हमेशा नकारा है और स्पष्ट किया है कि वे केवल पंजाब और वहां के लोगों के हक की बात करते हैं। उन्होंने अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट साझा कर खुद को एक सच्चा देशभक्त भारतीय भी साबित किया था।