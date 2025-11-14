सायरा बानों नहीं, इस शादीशुदा एक्ट्रेस से हुआ था दिलीप कुमार को पहला प्यार, अपने ही जीजा से की थी शादी

अलग हो कर हम बिखर गए थे

साल 2014 में एक मैगजीन से बातचीत करते हुए में कामिनी ने कहा था, 'उन्होंने यानी दिलीप साहब ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि वे मुझसे अलग होने के बाद बिखर गए थे। लेकिन हकीकत यह है कि हम दोनों ही बिखर गए थे। हम एक-दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन क्या कर सकते थे? मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती थी। मैं अपनी दिवंगत बहन को क्या मुंह दिखाती।'