जब श्रीकृष्ण एक्टर सर्वदमन बनर्जी को हुए साक्षात कान्हा के दर्शन, देखकर हो गए थे बेहोश

नहीं था कृष्ण बनने का मन

सर्वदमन बनर्जी को 1993 में श्रीकृष्णा सीरियल में लीड रोल ऑफर हुआ। पहले वह यह रोल लेने में झिझक रहे थे। वह टीवी में काम नहीं करना चाहते थे फिल्में कर रहे थे। उन्होंने फिल्म में आदि शंकराचार्य का रोल किया था। जब रामानंद सागर ने उन्हें कृष्णा सीरियल ऑफर किया तो उनका मन नहीं था। सर्वदमन ने कुछ वक्त मांगा। इसके बाद एक ऐसी डिवाइन घटना घटी जिसके बाद सर्वदमन को लगा कि ईश्वर चाहते हैं कि वह कृष्ण का रोल करें।