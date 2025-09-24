सच्ची घटना से ली गई थी वीराना की कहानी, रामसे ब्रदर्स को वीरान सड़क पर मिली थी उलटे पैर वाली औरत

सच्ची घटना से ली गई थी कहानी

रामसे ब्रदर्स डाक बंगला, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर जैसी कई हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्म वीराना साल 1988 में रिलीज हुई थी और इसे आज भी इसकी खूबसूरत हिरोइन जैस्मिन धुन्ना के लिए जाना जाता है। लोग फिल्मों को अलग-अलग वजहों से याद करते हैं। हालांकि कम लोग जानते हैं कि इस मूवी की कहानी हकीकत से इंस्पायर्ड थी।