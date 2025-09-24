did you know jasmine dhunna starrer veerana was inspired by real life story of shyam ramsay सच्ची घटना से ली गई थी वीराना की कहानी, रामसे ब्रदर्स को वीरान सड़क पर मिली थी उलटे पैर वाली औरत
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनसच्ची घटना से ली गई थी वीराना की कहानी, रामसे ब्रदर्स को वीरान सड़क पर मिली थी उलटे पैर वाली औरत

सच्ची घटना से ली गई थी वीराना की कहानी, रामसे ब्रदर्स को वीरान सड़क पर मिली थी उलटे पैर वाली औरत

वीराना फिल्म का नाम लेने पर सबको इसकी खूबसूरत हिरोइन जैस्मिन धुन्ना याद आ जाती है। कम लोग जानते हैं कि यह फिल्म रामसे बदर्स की जिंदगी में हुई एक असली घटना से इंस्पायर्ड थी।

Kajal SharmaWed, 24 Sep 2025 03:32 PM
1/7

सच्ची घटना से ली गई थी कहानी

रामसे ब्रदर्स डाक बंगला, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर जैसी कई हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्म वीराना साल 1988 में रिलीज हुई थी और इसे आज भी इसकी खूबसूरत हिरोइन जैस्मिन धुन्ना के लिए जाना जाता है। लोग फिल्मों को अलग-अलग वजहों से याद करते हैं। हालांकि कम लोग जानते हैं कि इस मूवी की कहानी हकीकत से इंस्पायर्ड थी।

2/7

क्या थी वीराना की कहानी

वीराना फिल्म एक खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसमें एक मिस्टीरियस लड़की दिखाई जाती है। उस पर एक आत्मा का कब्जा होता है जो मर्दों को रिझाकर उनसे सेक्शुअल रिलेशन बनाती है और खून पीती है। इसमें लीड रोल जैस्मिन धुन्ना ने निभाया है।

3/7

किताब में है वीराना बनने की कहानी

फिल्म प्रोड्यूसर एफयू रामसे की पोती अलीशा ने अपनी किताब Ghosts in Our Backyard: The Ramsays' Real Life Encounters with the Supernatural में वीराना फिल्म बनने की कहानी लिखी है।

4/7

जब शूट से लौटर रहे थे श्याम रामसे

किताब में अलीशा ने लिखा है कि साल 1983 में श्याम रामसे पुराना मंदिर की शूटिंग खत्म करके महाबलेश्वर से मुंबई लौट रहे थे। रास्ते में एक महिला ने उनसे लिफ्ट ली।

5/7

मिस्टीरियस थी लड़की

किताब में लिखा है कि वो महिला काफी अट्रैक्टिव थी लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वह मिस्टीरियस लग रही थी।

6/7

घूमे हुए थे लड़की के पैर

जब श्याम रामसे ने उससे बात करने की कोशिश की तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। अलीशा ने लिखा है कि उस महिला के पैर भी घूमे हुए (उलटे) थे और वह एक कब्रिस्तान पर उतर गई।

7/7

डरकर भागे थे श्याम

श्याम रामसे यह देखकर स्पीड पकड़कर वहां से निकल लिए। बाद में उन्होंने वीराना फिल्म एक मिस्टीरियस महिला पर बनाई जो की बहुत खूबसूरत थी।