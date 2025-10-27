डायना पेंटी का 100 साल पुराना घर देख फराह खान भी रह गईं दंग, बोलीं- शाहरुख खान का मन्नत भी…

फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब के जरिए सेलेब्स के घर जाती हैं और उनके घर की झलक फैंस को दिखाती हैं। अब फराह हाल ही में डायना पेंटी के घर गईं जिसे देखकर वह खुद हैरान रह गईं।
डायना का ये हेरिटेज घर है यानी कि बहुत पुराना है जो मुंबई में ही है। यह घर 100 साल से ज्यादा पुराना है।
इतना ही नहीं डायना के घर में जो फर्नीचर है वो भी 100 साल से ज्यादा पुराना है।
डायना के घर का लिविंग रूम देखकर फराह इतना हैरान हो गई थीं कि वह बोलती हैं कि ये तो शाहरुख खान के मन्नत के लिविंग एरिया जितना है।
इसके अलावा डायना का टेरेस भी बहुत बड़ा है जिसमें काफी पौधे लगे हैं।
डायना का किचन भी काफी बड़ा है जो आम तौर पर मुंबई के घर में नहीं होते हैं।
डायना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट डू यू वाना पार्टनर में नजर आई थीं।
अब वह सेक्शन 84 में नजर आएंगी जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बनर्जी होंगे।