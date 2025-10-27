Hindustan Hindi News
डायना पेंटी का 100 साल पुराना घर देख फराह खान भी रह गईं दंग, बोलीं- शाहरुख खान का मन्नत भी…

डायना पेंटी के घर फराह खान पहुंचीं। डायना के घर को देखकर फराह खान को तो झटका ही लग गया। डायना का घर 100 से ज्यादा पुराना है और इतना बड़ा कि देख आप भी तारीफ करेंगे।

Sushmeeta SemwalMon, 27 Oct 2025 10:07 PM
डायना पेंटी घर

फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब के जरिए सेलेब्स के घर जाती हैं और उनके घर की झलक फैंस को दिखाती हैं। अब फराह हाल ही में डायना पेंटी के घर गईं जिसे देखकर वह खुद हैरान रह गईं।

डायना का घर

डायना का ये हेरिटेज घर है यानी कि बहुत पुराना है जो मुंबई में ही है। यह घर 100 साल से ज्यादा पुराना है।

100 साल से ज्यादा पुराना फर्नीचर

इतना ही नहीं डायना के घर में जो फर्नीचर है वो भी 100 साल से ज्यादा पुराना है।

शाहरुख के मन्नत से किया कम्पेयर

डायना के घर का लिविंग रूम देखकर फराह इतना हैरान हो गई थीं कि वह बोलती हैं कि ये तो शाहरुख खान के मन्नत के लिविंग एरिया जितना है।

डायना का टेरेस

इसके अलावा डायना का टेरेस भी बहुत बड़ा है जिसमें काफी पौधे लगे हैं।

डायना का घर देख फराह भी हैरान

डायना का किचन भी काफी बड़ा है जो आम तौर पर मुंबई के घर में नहीं होते हैं।

प्रोफेशनल लाइफ

डायना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट डू यू वाना पार्टनर में नजर आई थीं।

अपकमिंग फिल्म

अब वह सेक्शन 84 में नजर आएंगी जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बनर्जी होंगे।

