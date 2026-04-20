असल जिंदगी में ऐसी जिंदगी जीते हैं 'धुरंधर' के जमील जमाली, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं राकेश बेदी का आलीशान घर

असल जिंदगी में ऐसी जिंदगी जीते हैं 'धुरंधर' के जमील जमाली

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धुंआ उड़ाया कि इसके आगे कई ब्लॉकबस्टर फिल्में हवा हो गईं। इस फिल्म में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, गौरव गेरा जैसे कई दिग्गज कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता।