सारा अर्जुन के फोटोशूट ने मचाया इंटरनेट पर बवाल, धुरंधर एक्ट्रेस की तीसरी तस्वीर पर टिकी सबकी नजरें

सारा अर्जुन का हॉट फोटोशूट

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर पिछले एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म की कास्टिंग की जबरदस्त तारीफ हो रही है जिसमें से एक सारा अर्जुन भी हैं। फिल्म में सारा ने यालिना जमाली का किरदार निभाया था जो बेहद पसंद किया गया। अब सारा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।