धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह की बहन है बेहद खूबसूरत, भाभी दीपिका को देती हैं स्टाइल में टक्कर

बॉलीवुड के दमदार एक्टर रणवीर सिंह अपनी शानदार एक्टिंग और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। रणवीर इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रहे हैं। ये फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।
धुरंधर में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। वहीं, मूवी में उनके अपोजिट सारा अर्जुन लीड रोल में थीं। 20 साल की सारा और रणवीर की जोड़ी को काफी पसंद किया गया।
रणवीर सिंह बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के पति हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रणवीर की एक बड़ी बहन है जो दीपिका जितनी ही खूबसूरत हैं
हालांकि रणवीर की बहन लाइमलाइट से दूर रहती हैं। बता दें कि रणवीर की बहन का नाम रितिका भवनानी है। उनका जन्म 5 अगस्त, 1983 को मुंबई में हुआ था।
रितिका एक एनिमल लवर हैं। उनके दादा-दादी, चांद बर्क और सुंदर सिंह भवनानी, कराची से मुंबई आ गए थे।
एक तरफ जहां रणवीर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं, रितिका उनसे बिल्कुल अपोजिट हैं। वो प्राइवेट जिंदगी जीना पसंद करती हैं और वह मीडिया से दूर रहती हैं।
बता दें कि भाई के साथ-साथ रितिका अपनी भाभी दीपिका पादुकोण के साथ एक मजबूत रिश्ता शेयर करती हैं।