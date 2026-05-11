धुरंधर के आलम एक्टर गौरव गेरा का घर अंदर से दिखता है ऐसा, खुद करते हैं सफाई, बनाते हैं खाना

एंट्रेंस

ये गौरव गेरा के घर का एंट्रेंस है। फराह खान अपने नए व्लॉग के लिए एक्टर के घर पहुंची थीं। फराह ने बताया कि पहली बार गौरव से मिल रही हैं लेकिन उनकी बड़ी फैन हैं। उनके कॉमेडी वीडियोज को फॉलो करती थीं।