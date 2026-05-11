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धुरंधर के आलम एक्टर गौरव गेरा का घर अंदर से दिखता है ऐसा, खुद करते हैं सफाई, बनाते हैं खाना

धुरंधर में दूध सोडा बेचने वाले मोहम्मद आलम का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव गेरा का मुंबई वाला घर सुकून और शांति से भरा है। इस छोटे घर को एक्टर खुद सजाते हैं और खुद बनाते हैं खाना। अंदर से देखिए इस खूबसूरत घर की तस्वीरें-

Usha ShrivasMay 11, 2026 05:37 pm IST
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गौरव गेरा का घर

गौरव गेरा को हाल में धुरंधर के दोनों पार्ट्स में अहम आलम के किरदार में देखा गया है। फिल्म में उनके काम को पसंद किया था। गौरव दो दशक से भी ज्यादा समय से मुंबई में हैं। ये है उनका शानदार घर।

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एंट्रेंस

ये गौरव गेरा के घर का एंट्रेंस है। फराह खान अपने नए व्लॉग के लिए एक्टर के घर पहुंची थीं। फराह ने बताया कि पहली बार गौरव से मिल रही हैं लेकिन उनकी बड़ी फैन हैं। उनके कॉमेडी वीडियोज को फॉलो करती थीं।

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खूबसूरत घर

ये गौरव का खूबसूरत घर है। एक्टर ने बताया कि वो अपने दोस्त रोहित के साथ रहते हैं और इस घर को वो खुद ही साफ करते हैं। ये सजावट भी उन्होंने खुद की है।

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लीविंग एरिया

ये गौरव के घर का लिविंग एरिया है जिसे खूबसूरती से सजाया गया है। दीवार पर पेंटिंग है। एकाध सजावट की चीज़े हैं। नाडा सा मिरर है जो घर को और खूबसूरत बना रहा है।

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डाइनिंग एरिया

घर के इस हॉल के अंदर ही ये खाने की टेबल लगाई हुई है। पीछे एक अलमारी स्टाइल टेबल है। दीवार पर डेकोरेटिव आइटम लगाया हुआ है।

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बेडरूम

गौरव के इस घर में 3 बेडरूम हैं। इसमें से एक उनके दोस्त का है और इन कमरों को वो खुद इस्तेमाल करते हैं। गौरव को शानदार घर में छोटा कमरा ज्यादा पसंद है।

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किचन

ये गौरव गेरा के घर की किचन है। एक्टर ने बताया कि अब वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। पहले जो खाना बनाती थीं उनकी डेथ हो गई। उन्हें किसी दूसरे के हाथ का खाना अब पसंद नहीं आता।

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फराह के लिए बनाया खाना

गौरव ने फराह खान के लिए आलू और बैंगन की सब्जी बनाई थी। फराह ने बताया कि उन्होंने अपने कुक दिलीप को अनिल कपूर और बोनी कपूर के घर कुकिंग सीखने के लिए भेजा था।

Gaurav Gera farah khan Dhurandhar
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