धुरंधर के बाद इन 6 फिल्मों से धमाका करने वाले हैं अक्षय खन्ना, सनी देओल-अजय देवगन के साथ आएंगे नजर

साल 2025 का ये आखिरी महीना है। इस साल कई हिंदी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। लेकिन जिन फिल्मों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो साल की शुरुआत में आई छावा और साल के अंत में आई धुरंधर है। खास बात ये है कि दोनों की फिल्मों के विलेन अक्षय खन्ना थे। अब आने वाली इन फिल्मों से धमाका करने वाले हैं।
अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाकर कमाल कर दिया है। हाल में चर्चा में चल रही इस फिल्म में उनके किरदार को पसंद किया जा रहा है। हालांकि, इसी पार्ट में उनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन एक्टर के विकिपीडिया के हिसाब से अक्षय, धुरंधर 2 में भी नजर आएंगे। उनके किरदार की कुछ झलक होगी या पूरा किरदार ये देखने में मजा आने वाला है।
अगले साल 2 अक्टूबर को अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 में भी अक्षय खन्ना का किरदार दमदार नजर आने वाला है। दृश्यम 2 में भी उनका किरदार पसंद किया गया था। लेकिन अगली फिल्म सस्पेंस से पर्दा हटाने वाली होगी।
आने वाले दिनों में अक्षय खन्ना एक फिल्म में नजर आएंगे जिसका नाम इक्का बताया गया है। ये फिल्म थिएटर पर नहीं बल्कि सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। खास बात ये है कि इस फिल्म में एक्टर सनी देओल के साथ नजर आएंगे। सनी देओल के साथ उन्होंने फिल्म बॉर्डर में काम किया था। ये दोनों की दूसरी फिल्म होगी।
अक्षय खन्ना आने वाले दिनों में अपना तेलुगू फिल्मों में भी डेब्यू करने वाले हैं। एक्टर को फिल्म महाकाली में शुक्राचार्य के किरदार में देखा जाएगा। उनके किरदार की झलक भी सामने आई थी। फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है।
सेक्शन 84 नाम की फिल्म बन रही है। बताया जा रहा है इस फिल्म में अहम किरदार निभाने के लिए अक्षय खन्ना से बातचीत की जा ऋ है। ये एक इंटेंस रोल बताया जा रहा है। अगर कास्टिंग को लेकर बातचीत बन गई तो अक्षय खन्ना की फिल्मोग्राफी में ये फिल्म भी जुड़ने वाली है।
अक्षय खन्ना की फिल्मोग्राफी में एक ऐसी फिल्म भी शामिल है जिसका नाम सामने नहीं आया है। ये एक स्पाई थ्रिलर होगी जिसमें अक्षय विलेन के किरदार में नजर आएंगे। ये उनका सबसे शानदार किरदार बताया जा रहा है।