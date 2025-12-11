बॉलीवुड की इन 6 एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं अक्षय खन्ना, नंबर 2 आज है इंडस्ट्री के सुपरस्टार की बहू

Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनबॉलीवुड की इन 6 एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं अक्षय खन्ना, नंबर 2 आज है इंडस्ट्री के सुपरस्टार की बहू

प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अक्षय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। 50 की उम्र में अक्षय आज भले ही सिंगल हों, लेकिन उनका कई टॉप एक्ट्रेसेस संग जुड़ चुका है।

Priti KushwahaDec 11, 2025 04:22 pm IST
1/7

इन 6 एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं अक्षय खन्ना

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अक्षय इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस मूवी में फैंस अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अक्षय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। 50 की उम्र में अक्षय आज भले ही सिंगल हों, लेकिन उनका कई टॉप एक्ट्रेसेस संग जुड़ चुका है। तो चलिए जानते हैं अक्षय किन-किन एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं

2/7

अक्षय और करिश्मा कपूर

अक्षय खन्ना का नाम सबसे पहले करिश्मा कपूर के साथ जुड़ा था। दोनों ने साथ में सिर्फ एक फिल्म में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अक्षय-करिश्मा के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं, लेकिन कुछ ही समय के बाद दोनों अलग हो गए थे। रिपोर्ट्स की मानें, करिश्मा के पिता रणधीर कपूर को इन दोनों का रिश्ता पसंद था। उन्होंने अपने अजीज दोस्त विनोद खन्ना के कहा था कि वो इन दोनों की शादी करना चाहते हैं। लेकिन करिश्मा की मां बबीता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके चलते यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका।

3/7

ऐश्वर्या राय

अक्षय का नाम करिश्मा के बाद एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय संग जुड़ा। दोनों ने एक साथ ताल में काम किया और इसी मूवी के दौरान उनके अफेयर की खबरें सामने आईं। इसके बाद ये 'आ अब लौट चलें' में भी नजर आए। रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान संग ऐश्वर्या का नाम जुड़ने की वजह से अक्षय संग उनके रिश्ते में दरार आई।

4/7

तारा शर्मा

वहीं, अक्षय का नाम एक्ट्रेस तारा शर्मा के साथ भी खूब चर्चा में रहा। बता दें कि अक्षय-तारा स्कूल फ्रेंड्स थे। दोनों एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते थे। रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय  ने तारा शर्मा को कई सालों तक डेट किया था, लेकिन 2006 में उनका ब्रेकअप हो गया था।

5/7

श्रिया सरन

इसके बाद अक्षय की लाइफ में साउथ एक्ट्रेस श्रिया सरन की एंट्री हुई। इन दोनों को फिल्म 'गली गली में चोर है' में एक साथ काम किया था। इस मूवी की शूटिंग के दौरान ही ये दोनों करीब आए, लेकिन ये रिश्ता जल्द ही टूट गया।

6/7

उर्वशी शर्मा

अक्षय खन्ना का नाम एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा के साथ काफी चर्चा में रहा। दोनों ने 'नकाब' मूवी में साथ काम किया, लेकिन इस बार भी अक्षय अकेले ही रह गए।

7/7

रिया सेन

इस लिस्ट में रिया सेन का नाम भी शामिल है। ये दोनों 'लव यू हमेशा' की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। हालांकि बाद में उनका ब्रेकअप हो गया।

