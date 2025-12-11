बॉलीवुड की इन 6 एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं अक्षय खन्ना, नंबर 2 आज है इंडस्ट्री के सुपरस्टार की बहू

अक्षय और करिश्मा कपूर

अक्षय खन्ना का नाम सबसे पहले करिश्मा कपूर के साथ जुड़ा था। दोनों ने साथ में सिर्फ एक फिल्म में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अक्षय-करिश्मा के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं, लेकिन कुछ ही समय के बाद दोनों अलग हो गए थे। रिपोर्ट्स की मानें, करिश्मा के पिता रणधीर कपूर को इन दोनों का रिश्ता पसंद था। उन्होंने अपने अजीज दोस्त विनोद खन्ना के कहा था कि वो इन दोनों की शादी करना चाहते हैं। लेकिन करिश्मा की मां बबीता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके चलते यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका।