धुरंधर 2 बनी रणवीर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर बनाए ये रिकॉर्ड

हिंदी भाषा में पुष्पा 2 को पछाड़ा

आदित्य 2 की धुरंधर 2 हिंदी भाषा में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म है। फिल्म ने पुष्पा 2 (हिंदी भाषा) का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। पुष्पा 2 ने पहले दिन हिंदी भाषा में 70.30 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, रणवीर की धुरंधर 2 ने हिंदी भाषा में पहले दिन 96.78 करोड़ की कमाई की थी।