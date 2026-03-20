धुरंधर 2 के बाद फैंस को इन 10 फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, पहले नंबर पर गुजराती मूवी का नाम

धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। अब जब धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है तो आइए जानते हैं फैंस को और किन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। ये लिस्ट आईएमडीबी ने जारी की है। IMDb की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट रियल टाइम पॉपुलैरिटी पर आधारित होती है।
लिस्ट में पहले नंबर पर गुजराती रोमांटिक फिल्म वांकी चुकी लव स्टोरी है। फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को ध्वनि गौतम ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला है। फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं। भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी है। फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर सलमान खान की फिल्म मातृभूमि है। फिल्म का पहले नाम बैटल ऑफ गलवान था। फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया हैं।
लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलुगु भाषा की पैन इंडिया फिल्म नागबंधम - द सीक्रेट ट्रेजर है। फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं है। फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में हैं। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक नामा हैं।
लिस्ट में 5वें नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म पेडी है। यह एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर नजर आएंगे। फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में छठे नंबर पर तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एलआईके-लव इंश्योरेंस कंपनी है। फिल्म के डायरेक्टर विग्नेश शिवन हैं। फिल्म 3 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म बंदमेलम है। फिल्म 26 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बंदमेलम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म के डायरेक्टर सतीश जाव्वाजी हैं।
लिस्ट में 8वें नंबर पर मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म पल्लीचट्टांबी है। फिल्म 9 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर डिजो जोस एंटनी हैं।
लिस्ट में 9वें नंबर पर मोहनलाल की फिल्म पैटरियॉट है। फिल्म 23 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म के डायरेक्टर महेश नारायणन हैं।
लिस्ट में 10वें नंबर पर तमिल एक्शन सीरीज काट्टान है। ये सीरीज 27 मार्च को जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी। फिल्म में विजय सेतुपति नजर आएंगे। सीरीज के डायरेक्टर एम. मणिकंन हैं।