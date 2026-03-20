धुरंधर 2 के बाद फैंस को इन 10 फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, पहले नंबर पर गुजराती मूवी का नाम

IMDb टॉप 10 मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्में

धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। अब जब धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है तो आइए जानते हैं फैंस को और किन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। ये लिस्ट आईएमडीबी ने जारी की है। IMDb की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट रियल टाइम पॉपुलैरिटी पर आधारित होती है।