धुरंधर 2 के इन 9 छोटे कैरेक्टर्स ने दिल में बनाई बड़ी जगह, देखें इनके असली चेहरे, नाम और काम

ब्रिगेडियर जहांगीर

धुरंधर 2 के साइड कैरेक्टर्स की बात करें तो ब्रिगेडियर जहांगीर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वही जो मेजर इकबाल के अब्बू के रोल में हैं और हर समय उनको कोसते रहते हैं। दर्शकों ने उनके डायलॉग्स पर भी खूब तालियां मारीं। यह रोल सुविंदर विकी ने निभाया है। सुविंदर मनोरंजन इंडस्ट्री में लंबा समय बिता चुके हैं। उन्होंने 1995 में डीडी नेशनल से करियर की शुरुआत की थी। उड़ता पंजाब, पाताल लोक, कोहरा में भी उनके काम को तारीफ मिली है।