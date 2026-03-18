धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले तोड़ दिए ये रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर आएगा बड़ा तूफान

धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और इसका प्रूफ फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखकर पता चल रहा है। अब क्या आप जानते हैं कि मवी ने रिलीज से पहले कई रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए हैं। आइए बताते हैं आपको धुरंधर क्या कमाल कर रहा है।
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर के सीक्वल ने फिल्म के पेड प्रीव्यू और ओपनिंग डे की कमाई 119.81 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक पहला पेड प्रीमियर शो मार्च 18 को होगा और इसने लगभग 37.11 करोड़ रुपये की कमाई की है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर 2 ने पठान, आरआरआर के नॉर्थ अमेरिका के प्री से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आदित्य धर की फिल्म पहली इंडियन मूवी बन गई है जिसने नॉर्थ अमेरिका में $5 मिलियन का मार्क क्रॉस कर दिया है।
इस नंबर के साथ धुरंधर 2 ने पठान, आरआरआर और बाहुबली 2 को पछाड़ दिया है। इन तीनों फिल्मों ने वहां 4 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की थी। वहीं धुरंधर ने एडवांस बुकिंग में 6 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं।
इसी के साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग में 120 करोड़ की कमाई कर ली है।
वहीं कोई मोई कि रिपोर्ट क मुताबिक रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले 24 घंटे में 125 हजार टिकट बेच दिए थे। इसी के साथ फिल्म दूसरे नंबर पर आ गई थी हाइस्ट सेल में। जवान इस लिस्ट में 155 हजार टिकट के साथ नंबर 1 पर है।
बता दें कि धुरंधर 2 की पहले टॉक्सिक से टक्कर होने वाली थी, लेकिन फिर टॉक्सिक के मेकर्स ने अनाउंस किया कि मिडल ईस्ट में चल रही दिक्कतों के कारण वे फिल्म को अब पोस्टपोन करके 4 जून को रिलीज करोंगे।
हालांकि अब टॉक्सिक से भले ही फिल्म की टक्कर नहीं होगी। लेकिन पवन कल्याण की मूवी उस्ताद भगत सिंह के साथ इसका क्लैश है।