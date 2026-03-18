धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले तोड़ दिए ये रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर आएगा बड़ा तूफान

धुरंधर द रिवेंज

धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और इसका प्रूफ फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखकर पता चल रहा है। अब क्या आप जानते हैं कि मवी ने रिलीज से पहले कई रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए हैं। आइए बताते हैं आपको धुरंधर क्या कमाल कर रहा है।