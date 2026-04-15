‘धुरंधर 2’ ने 28 दिनों में तोड़े 10 रिकॉर्ड्स, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले इतने करोड़

पहले वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर 384 करोड़ रुपये कमाए थे। इस फिल्म ने शाहरुख खान की 'पठान' (317 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, इसने अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2 द रूल' को भी मात दे दी थी। बता दें, 'पुष्पा 2' ने भारत में अपने ओपनिंग वीकेंड पर 360 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।