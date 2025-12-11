ना सनी देओल ना बॉबी, धर्मेंद्र चाहते थे यह एक्टर निभाएं बायोपिक में उनका किरदार

सलमान को बताया अपने जैसे

धर्मेंद्र ने कहा था कि मुझे लगता है कि सलमान मेरा किरदार निभा सकते हैं मेरी बायोपिक में। वह बहुत प्यारे हैं और उनमें कई आदतें मेरी जैसी हैं। आप सब सलमान को जानते हो और उनकी आदतें भी हैं। वह मेरी तरह ही हैं।