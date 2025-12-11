Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनना सनी देओल ना बॉबी, धर्मेंद्र चाहते थे यह एक्टर निभाएं बायोपिक में उनका किरदार

ना सनी देओल ना बॉबी, धर्मेंद्र चाहते थे यह एक्टर निभाएं बायोपिक में उनका किरदार

आज हम आपको बताएंगे उस किस्से के बारे में जब धर्मेंद्र ने बताया था कि वह क्या चाहते हैं कि उनकी बायोपिक में उनका किरदार कौन निभाए और उन्होंने ना सनी का नाम लिया था और ना बॉबी का।

Sushmeeta SemwalDec 11, 2025 12:10 pm IST
1/9

धर्मेंद्र-बॉबी और सनी

धर्मेंद्र को बॉलीवुड का हीमैन कहा जाता है। उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी थीं और उनकी कई फिल्में सुपरहिट थीं।

2/9

धर्मेंद्र किसको चाहते अपनी बायोपिक में

साल 2018 में धर्मेंद्र से पूछ गया था कि उनके हिसाब से कौन उनकी बायोपिक में उनका किरदार निभा सकता है। हैरानी की बात ये है कि उन्होंने ना बड़े बेटे सनी का नाम लिया था और ना ही छोटे बेटे बॉबी।

3/9

सलमान को बताया अपने जैसे

धर्मेंद्र ने कहा था कि मुझे लगता है कि सलमान मेरा किरदार निभा सकते हैं मेरी बायोपिक में। वह बहुत प्यारे हैं और उनमें कई आदतें मेरी जैसी हैं। आप सब सलमान को जानते हो और उनकी आदतें भी हैं। वह मेरी तरह ही हैं।

4/9

बॉबी-सलमान का बॉन्ड

बता दें कि बॉबी भी कई बार सलमान की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सलमान हमेशा हमारे सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। वह मेरे पापा से अपने पिता की तरह प्यार करते हैं। वह मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।

5/9

धर्मेंद्र का निधन

बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। धर्मेंद्र की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था।

6/9

घर से हो रहा था आखिरी पल में इलाज

कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद फिर एक्टर को घर ले आ गए थे और घर से ही उनका इलाज किया जा रहा था।

7/9

धर्मेंद्र की फिल्में

धर्मेंद्र ने अपने करियर में शोले, चुपके-चुपके, अपने, यमला पगला दीवाना जैसी कई हिट और यादगार फिल्में दी हैं।

8/9

धर्मेंद्र की लास्ट फिल्म जो हुई रिलीज

लास्ट धर्मेंद्र फिल्म तेरी बातों में ऐसा उल्झा जिया में नजर आए थे जिसमें शाहिद कपूर और कृति सेनन लीड रोल में थे।

9/9

आखिरी फिल्म होगी रिलीज

धर्मेंद्र अब फिल्म इक्किस में नजर आने वाले थे, लेकिन रिलीज से पहले ही उनका निधन हो गया।

Dharmendra Deol Salman Khan