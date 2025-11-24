1987 में धर्मेंद्र ने अपने नाम बनाया था ये बड़ा रिकॉर्ड, बैक-टू-बैक 7 फिल्में देकर हिला दिया था बॉक्स ऑफिस

1987 में धर्मेंद्र ने अपने नाम बनाया था ये बड़ा रिकॉर्ड

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। बीते काफी वक्त से धर्मेंद्र की हालत काफी सीरियस थी। लगातार उनका इलाज चल रहा था। ऐसे में सोमवार यानी 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने अंतिम सांसें लीं। उनके निधन ने पूरी इंडस्ट्री को गहरा सदमा दिया है। हर कोई उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहा है।