1987 में धर्मेंद्र ने अपने नाम बनाया था ये बड़ा रिकॉर्ड, बैक-टू-बैक 7 फिल्में देकर हिला दिया था बॉक्स ऑफिस

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। बीते काफी वक्त से धर्मेंद्र की हालत काफी सीरियस थी। लगातार उनका इलाज चल रहा था। ऐसे में सोमवार यानी 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने अंतिम सांसें लीं। उनके निधन ने पूरी इंडस्ट्री को गहरा सदमा दिया है। हर कोई उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहा है।
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो धर्मेंद्र ने 6 दशक तक इंडस्ट्री पर राज किया है। अपने करियर में धर्मेंद्र 600 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं।
क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र के नाम एक तगड़ा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे शायद ही आज तक कोई तोड़ पाया हो। तो चलिए हम आज आपको धर्मेंद्र के इस रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।
दरअसल, साल 1987 में धर्मेंद्र का बॉक्स ऑफिस पर सिक्का चला था। धर्मेंद्र ने साल 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' डेब्यू किया था। इसके बाद धर्मेंद्र को 'आई मिलन की बेला', 'फूल और पत्थर' जैसी फिल्मों से स्टारडम मिला।
वहीं साल 1987 धर्मेंद्र के करियर के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ था। 80 के दशक में धर्मेंद्र का करियर सातवें आसमान पर था। उन्होंने इसी साल बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी थीं।
दरअसल, 1987 में, 52 साल की उम्र में धर्मेंद्र की 11 फिल्में रिलीज हुईं थीं। इन फिल्मों में 'लोहा', 'हुकूमत', 'आग ही आग', 'इंसानियत के दुश्मन', 'मेरा करम मेरा धरम', 'वतन के रखवाले', 'मर्द की जुबान, 'इंसाफ की पुकार', 'दादागिरी', 'जान हथेली पे' और सुपरमैन जैसी फिल्में रिलीज हुई थीं।
धर्मेंद्र की इन 11 फिल्मों में 7 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुईं। इसमें 'हुकूमत', 'आग ही आग', लोहा, 'वतन के रखवाले', 'इंसानियत के दुश्मन', 'इंसाफ की पुकार' और 'मर्द की जुबान' जैसी फिल्में शामिल हैं।