PHOTOS: धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए जुटा बॉलीवुड, सादगी से दी गई आखिरी विदाई

धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। 24 नवंबर को उन्हें अंतिम विदाई दी गई। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार थे। ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें घर पर डॉक्टरों की देख-रेख में रखा गया था। आज सुबह उनके घर के बाहर एंबुलेंस पहुंची और सुरक्षा बढ़ा दी गई। कुछ देर बाद निधन की खबर आ गई। हालांकि परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है।
बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा काफी सादगी के साथ की गई। उनके घर से पार्थिव शरीर एंबुलेंस से श्मशान पहुंचा। वहां उनके परिवार के लोग और इंडस्ट्री के लोग पहुंचे और अंतिम संस्कार किया गया।
धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन सहित कई बड़े एक्टर्स पहुंचे।
बता दें कि 10 नवंबर को धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी। उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वहां 2 दिन इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया था। परिजनों ने उनके घर आने पर राहत की सांस ली थी।
श्मशान के बाहर कड़ी सुरक्षा थी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं थी सिर्फ एक्टर्स और परिजन ही अंदर जा सके। धर्मेंद्र के घर के बाहर भी कड़ी सुरक्षा है और करीबियों का आना-जाना लगा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, करण जौहर, अजय देवगन, अक्षय कुमार और काजोल सहित कई सिलेब्स ने धर्मेंद्र को सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रृद्धांजलि दी।
धर्मेंद्र को आखिरी विदाई देकर उनकी पत्नी हेमा, बेटी एशा और बाकी परिजनों सहित करीबी लौट चुके हैं। सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की याद में कई इमोशनल पोस्ट दिखाई दे रहे हैं।