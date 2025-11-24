PHOTOS: धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए जुटा बॉलीवुड, सादगी से दी गई आखिरी विदाई

ही-मैन को आखिरी सलाम

धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। 24 नवंबर को उन्हें अंतिम विदाई दी गई। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार थे। ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें घर पर डॉक्टरों की देख-रेख में रखा गया था। आज सुबह उनके घर के बाहर एंबुलेंस पहुंची और सुरक्षा बढ़ा दी गई। कुछ देर बाद निधन की खबर आ गई। हालांकि परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है।